Presse- und Informationszentrum des Heeres

Führungswechsel beim Panzergrenadierbataillon 212

Augustdorf (ots)

Das Panzergrenadierbataillon 212 lädt Donnerstag, den 18. Juni 2020, 14.30 Uhr, zum Übergabeappell in die Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf ein. Der Kommandeur der Panzerbrigade 21 "LIPPERLAND", Brigadegeneral Ansgar Meyer, wird während des feierlichen Zeremoniells die Führungsverantwortung über das Bataillon von Oberstleutnant Maik Cohrs an seinen Nachfolger, Oberstleutnant Matthias Greune, übergeben.

Link: https://prod.studio.bmvg.de/blueprint/servlet/bw-de/organisation/heer/aktuelles/kommandouebergabe-in-augustdorf-panzergrenadierbataillon-212-unter-neuer-fuehrung-265898

