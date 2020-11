ARD Das Erste

Neue Folgen "Wer weiß denn sowas?" ab 9. November 2020

Montag bis Freitag ab 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Ab Montag, 9. November 2020 starten Moderator Kai Pflaume und seine Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton die neue Staffel "Wer weiß denn sowas?" - mit 170 brandneuen Folgen. Das lustigste Quiz-Trio des Vorabends freut sich auf die unterschiedlichsten prominenten Mitspieler, um mit ihnen wieder von montags bis freitags um 18:00 Uhr spannende Ratewettkämpfe auszutragen. Und wie hat Kai Pflaume die lange Quiz-Pause verbracht? "Ich habe in diesem Sommer viel Zeit mit meiner Familie verbracht und hatte deutlich mehr Zeit für Sport als sonst. Zwischenmenschliche Kontakte mit meinen Gästen, Elton, Bernhard, dem gesamten Team und dem Publikum habe ich aber schon sehr vermisst." In der neuen Staffel werden erstmals auch ZuschauerInnenim "virtuellen Publikum" Platz nehmen. In der ARD-Quiz-App haben die ZuschauerInnen die Möglichkeit, sich für ihre Teilnahme im virtuellen Publikum zu qualifizieren - und sollten sie sich richtig entscheiden, auch mitzugewinnen. Die erste neue Ratewoche startet mit einer spannenden Mischung prominenter Ratefüchse: Los geht's am Montag mit den Comedians Oliver Kalkofe und Oliver Welke , die nicht nur in der "heute-show" für jede Menge Spaß sorgen. Am Dienstag batteln sich zwei echte Profi-Quizzer: die "Gefragt - Gejagt"-Jäger Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann . Garantiert witzig wird es, wenn am Mittwoch die Comedians Thomas Hermanns und Michael Mittermeier gegeneinander antreten. Wer errät mehr richtige Antworten? Diese Frage stellt sich auch am Donnerstag, wenn das Team vom "ZDF-Morgenmagazin", Dunja Hayali und Mitri Sirin , an der Seite von Bernhard Hoëcker und Elton um den Sieg kämpft. Zum Wochenausklang wird's musikalisch, wenn die Künstlerin Oonagh und der Schlagersänger Ben Zucker nach Antworten auf Fragen wie diese suchen: Eine internationale Langzeitstudie hat ergeben, dass auf der Welt pro Stunde im Schnitt ...? a) 760 Gewitter stattfinden b) 9.400 Menschen heiraten c) 31.000 neue Internet-Domain-Namen registriert werden Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 9. bis 13. November 2020 im Überblick: Montag, 9. November - Oliver Kalkofe und Oliver Welke Dienstag, 10. November - Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Klussmann Mittwoch, 11. November - Thomas Hermanns und Michael Mittermeier Donnerstag, 12. November - Dunja Hayali und Mitri Sirin Freitag, 13. November - Oonagh und Ben Zucker "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

