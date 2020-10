ARD Das Erste

Tagessieg für "Anna und ihr Untermieter: Aller Anfang ist schwer" im Ersten

Mit 5,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 18,9% war "Anna und ihr Untermieter" am gestrigen Freitagabend das erfolgreichste Fernsehprogramm des Tages. Damit war die Komödie der erfolgreichste Auftakt einer Reihe auf dem "Endlich Freitag im Ersten"-Sendeplatz der letzten fünf Jahre. Die moderne Komödie mit Katerina Jacob und Ernst Stötzner in den Hauptrollen erzählt von zwei ungleichen Charakteren, die - unfreiwillig ins Rentendasein versetzt - zufällig aufeinandertreffen und an der gegenseitigen Unterschiedlichkeit wachsen. Regisseur Ralf Huettner inszenierte die Komödie, die ernste Themen lebensbejahend angeht, nach einem Drehbuch des preisgekrönten Autors Martin Rauhaus.

Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto: "'Anna und ihr Untermieter' hat offensichtlich einen Nerv beim Publikum getroffen. Die beiden Protagonisten stehen beispielhaft für Menschen der Generation 60+, deren Lebenslust, Kreativität und Einsatzbereitschaft für die Gesellschaft ungebrochen ist, auch wenn sie im Arbeitsleben vermeintlich nicht mehr gebraucht werden. Ich freue mich auf weitere Geschichten um Anna und Herrn Kurtz!"

"Anna und ihr Untermieter - Aller Anfang ist schwer" ist eine Produktion der Calypso Entertainment im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzentin ist Brit Possardt. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (beide ARD Degeto).

Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.

Fotos über www.ard-foto.de

