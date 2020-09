ARD Das Erste

"maischberger. die woche" am Mittwoch, 30. September 2020, um 22:50 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch findet in den USA das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Erwartet uns ein scharfes Duell der Präsidentschaftskandidaten? Wird Trump Biden attackieren? Kann Biden den Amtsinhaber wegen dessen Kurs in der Corona-Pandemie in die Ecke drängen? Im Studio ordnen der Republikaner George Weinberg und der Biden-Unterstützer Ron Williams das Aufeinandertreffen ein. Am Dienstag schalten sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Landeschefs erneut zu einer Videokonferenz zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten. Wie ernst ist die Lage? Können sich die Bundesländer diesmal auf eine gemeinsame Strategie einigen? Dazu zu Gast: die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag mit den Bewerbern um ihre Nachfolge einen Fahrplan für den internen Wahlkampf vereinbart. Wie wird das Rennen um die Kanzlerkandidatur ausgehen? In dieser Woche feiern die Deutschen 30 Jahre Deutsche Einheit. Wie groß sind die Unterschiede zwischen Ost und West immer noch? Es diskutieren, kommentieren und erklären der Leiter der Wissenschaftsredaktion der "Süddeutschen Zeitung" Werner Bartens, der "Bild"-Journalist Alexander von Schönburg und die ARD-Moderatorin Susan Link. Die Gäste: Malu Dreyer, SPD (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz) Ron Williams (Schauspieler) George Weinberg (Republicans Overseas) Susan Link (ARD-Moderatorin) Werner Bartens ("SZ"-Wissenschaftsredakteur) Alexander von Schönburg ("Bild"-Kolumnist) "maischberger. die woche" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. "maischberger. die woche" im Internet unter www.DasErste.de/maischberger Redaktion: Elke Maar (WDR)

