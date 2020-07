ARD Das Erste

Das Erste: DFB-Pokal-Auslosung am 26. Juli 2020 live im Ersten

Die erste Hauptrunde des DFB-Pokals 2020/21 wird am Sonntag, 26. Juli 2020, ab 18:30 Uhr live in der "Sportschau" im Ersten ausgelost. Jessy Wellmer moderiert die Sendung aus dem "Sportschau"-Studio in Köln. Zu Gast sind DFB-Präsident Fritz Keller und der DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, um die ersten Begegnungen auszulosen. Wegen der Covid-19-Pandemie musste der Spielbetrieb seit März 2020 ausgesetzt werden, so dass noch nicht alle Vereine feststehen, die an der ersten Hauptrunde teilnehmen werden. Viele Teilnehmer aus den Landesverbänden qualifizieren sich am 22. August 2020 nach dem Finaltag der Amateure (live im Ersten von 14:30-19:55 Uhr). Die DFB-Pokal-Auslosung für die erste Hauptrunde wird daher mit Platzhaltern für die Teilnehmer aus den Landesverbänden durchgeführt. Ausgetragen wird die erste Hauptrunde vom 11. bis 14. September 2020. Somit läuten die Pokalbegegnungen die neue Saison des deutschen Profifußballs ein, da die Bundesliga erst am Wochenende darauf den Spielbetrieb wieder aufnimmt. Die Sendeplanung im Ersten Sonntag, 26. Juli 2020 18:30-19:20 Uhr Sportschau DFB-Pokal Auslosung, 1. Hauptrunde Moderation: Jessy Wellmer

