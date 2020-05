ARD Das Erste

DFB-Pokal-Halbfinale 2019/20: Saarbrücken - Leverkusen und München - Frankfurt am 9./10. Juni live im Ersten

Re-Start nun auch im DFB-Pokal: Am 9. und 10. Juni 2020 werden die beiden Halbfinalspiele ausgetragen. Wie auch gegenwärtig in der Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer im Stadion. Im ersten Halbfinale, am Dienstag, 9. Juni 2020, trifft der Favoritenschreck und Neuaufsteiger der 3. Liga, der 1. FC Saarbrücken, im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen auf Bayer 04 Leverkusen. Das Erste überträgt das Spiel live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Alexander Bommes moderiert; an seiner Seite ist "Sportschau"-Experte Thomas Broich. Reporter der Partie ist Florian Naß. Im Anschluss an das Livespiel zeigt Das Erste ab 22:45 Uhr das Feature "Hau rein die Pille!", eine neue Dokumentation aus der Reihe "Geheimsache Doping". In diesem Film beschäftigt sich Hajo Seppelt mit dem Thema Schmerzmittelmissbrauch im Fußball.

Im zweiten DFB-Pokal-Halbfinale am Mittwoch, 10. Juni 2020, spielt der aktuelle Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, FC Bayern München, gegen den Pokal-Dauerrivalen Eintracht Frankfurt. Das Erste zeigt die Begegnung live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr). Moderator der Sendung ist Matthias Opdenhövel. Das Aufeinandertreffen des Bundesliga-Primus und des Außenseiters aus Frankfurt, der zum dritten Mal in den letzten vier Spielzeiten im DFB-Pokal-Halbfinale steht, kommentiert Tom Bartels. Im Anschluss an die Live-Übertragung aus München begrüßt Alexander Bommes um 22:45 Uhr zu einer neuen Ausgabe des "Sportschau Club". An beiden Sendetagen gibt es darüber hinaus eine DFB-Pokal-Ausgabe der "Sportschau vor acht" um 19:45 Uhr.

Die Sendetermine im Überblick:

Dienstag, 9. Juni 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Alexander Bommes 20:15-22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale 1. FC Saarbrücken - Bayer 04 Leverkusen Reporter: Florian Naß Moderation: Alexander Bommes Experte: Thomas Broich Übertragung aus Völklingen 22:45-23:30 Uhr Geheimsache Doping: "Hau rein die Pille!" Ein Film von Hajo Seppelt Mittwoch, 10. Juni 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Matthias Opdenhövel 20:15-22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokal Halbfinale FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Reporter: Tom Bartels Moderation: Matthias Opdenhövel Übertragung aus München 22:45-23:15 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes

