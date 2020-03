ARD Das Erste

DFB-Pokal im Ersten: Packende Live-Spiele und ein Ultra-brisantes "Sportschau Thema"

Schalke 04 - Bayern München und Eintracht Frankfurt - Werder Bremen am Dienstag und Mittwoch live

Das Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag und Mittwoch, 3./4. März 2020, verspricht packende Duelle. Sieben Bundesligisten und der Tabellenführer der Regionalliga Südwest, der 1. FC Saarbrücken, kämpfen um das Weiterkommen auf dem Weg zum Finale in Berlin. Das Erste zeigt das Topspiel des Bundesliga-Sechsten FC Schalke 04 gegen den Tabellenführer und Rekordmeister FC Bayern München am morgigen Dienstag ab 20:15 Uhr. Alexander Bommes ist als Moderator vor Ort, Gerd Gottlob kommentiert. Im Anschluss an die Live-Übertragung aus Gelsenkirchen fasst Das Erste ausführlich die Highlights der zweiten Pokal-Begegnung des Tages zusammen: 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf.

Am Mittwoch, 4. März, stehen sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen in einer Partie gegenüber, die in der Liga am Sonntag abgesagt werden musste. Beide Mannschaften hatten im Pokal-Achtelfinale mit Borussia Dortmund und RB Leipzig schwere Gegner ausgeschaltet. Das Erste überträgt ab 20:15 Uhr live aus der Main-Metropole. Jessy Wellmer moderiert, Reporter ist Tom Bartels. Die zweite Begegnung des Tages, Bayer Leverkusen gegen Union Berlin, wird im Anschluss ausführlich zusammengefasst. Fußball-Experte in beiden Sendungen ist Thomas Broich.

Neu im Programm des Ersten ist an den DFB-Pokal-Tagen von 19:45 bis 19:55 Uhr eine "Sportschau vor acht", in der Alexander Bommes (Dienstag) und Jessy Wellmer (Mittwoch) live von vor Ort berichten und auf den Pokalabend einstimmen.

Abgerundet werden die Fußballabende im Ersten mit Hintergrundberichten und vertiefenden Gesprächen. Eine besondere Brisanz hat das "Sportschau Thema: Fußballfans - mächtig oder machtlos?" am Dienstag um 23:15 Uhr durch die Vorkommnisse am vergangenen Bundesliga-Spieltag bekommen, als sogenannte "Ultras" den Vereinsmäzen der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, gleich in vier Stadien durch Transparente beleidigten und Spiele vor dem Abbruch standen. In "Sportschau Thema" geht es um die Fragen, welchen Einfluss die Stimmung auf den Rängen auf das Geschehen auf dem Platz hat, welche Rolle die Ultras spielen und wie Vereine und Fans Beleidigungen, Rassismus und Gewalt bekämpfen können. Zu Gast bei Jessy Wellmer sind Peter Görlich, Geschäftsführer der TSG Hoffenheim, Ex-Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel, der Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, sowie ein Vertreter der aktiven Fanszene.

Am Mittwochabend nach dem Live-Spiel in Frankfurt präsentiert Alexander Bommes ab 23:15 Uhr den "Sportschau Club" im Ersten.

Die Sendeplanung im Überblick

Dienstag, 3. März 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Alexander Bommes 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Viertelfinale FC Schalke 04 - FC Bayern München Reporter: Gerd Gottlob Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Gelsenkirchen 22:55-23:15 Uhr 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf Zusammenfassung 23:15-0:15 Uhr Sportschau Thema Fußballfans: Mächtig oder machtlos? Moderation: Jessy Wellmer Mittwoch, 4. März 2020 19:45-19:50 Uhr Sportschau vor acht Moderation: Jessy Wellmer 20:15-23:15 Uhr Sportschau DFB-Pokal Viertelfinale Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen Reporter: Tom Bartels Moderation: Jessy Wellmer Übertragung aus Frankfurt 22:55-23:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin Zusammenfassung 23:15-23:45 Uhr Sportschau Club Moderation: Alexander Bommes

