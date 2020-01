ARD Das Erste

Das Erste: Schauspielstars Andrea Sawatzki und Uwe Kockisch raten diese Woche bei "Wer weiß denn sowas?"

München (ots)

Das Wissensquiz vom 27. bis 31. Januar 2020 um 18:00 Uhr im Ersten

Die Autorin und Schauspielerin Andrea Sawatzki feiert aktuell mit ihrem vierten Roman über die Familie Bundschuh große Erfolge. Während sich ihr Kollege Uwe Kockisch nach 16 Jahren von seiner zweiten Heimat Venedig verabschiedet, wo er den legendären Commissario Brunetti spielte. Zum Wochenauftakt liefern sich die beiden Schauspielstars einen amüsanten Wettstreit um den Ratesieg. Direkt im Anschluss an "Wer weiß denn sowas?" startet am Dienstag um 18:50 Uhr die neue Serie "WaPo Berlin", in der Sesede Terziyan die erste Kriminalhauptkommissarin und WaPo-Dienststellenleiterin Jasmin Sayed spielt und Sarina Radomski ("In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte") die Kriminalhauptkommissarin Paula Sprenger verkörpert. Bevor die beiden Schauspielerinnen im neuen Team der Berliner Wasserschutzpolizei durchstarten, nimmt Moderator Kai Pflaume sie in seinem Quiz-Studio noch mal genau unter die Lupe. Auch am Mittwoch ermitteln zwei TV-Kommissare die richtigen Antworten auf knifflige Fragen. Die Kriminalhauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) melden sich als neues Ermittlerteam vom "Tatort" des Saarländischen Rundfunks zum Dienst. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton wird clever geknobelt, bis jeder "Rate-Fall" gelöst ist. Seit über 14 Jahren flimmert "Sturm der Liebe" jetzt schon über den Fernsehbildschirm. Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis spielten "Laura Mahler" und "Alexander Saalfeld" - das allererste Traumpaar der Kult-Serie. Zum Wochenausklang trifft sich das Schauspieler-Paar wieder. Ob die alte TV-Liebe im "Wer weiß denn sowas?"-Studio wieder entflammt? Der Schweizer Sänger Luca Hänni gewann 2012 die neunte DSDS-Staffel und schaffte es beim "Eurovision Song Contest" 2019 in Tel Aviv bis ins Finale. Gemeinsam mit dem DSDS-Gewinner der letztjährigen Staffel, Davin Herbrüggen, tritt er am Donnerstag nicht zum Gesangs-Duett an, sondern um Fragen wie diese zu beantworten: Die 90-90-90-90-Methode ...? a) sorgt für einen ergonomisch ausgerichteten Schreibtisch b) verhilft Grillprofis zu einem perfekten Steak c) verhindert Schlieren beim Fensterputzen Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 27. bis 31. Januar 2020 im Überblick: Montag, 27. Januar - die Schauspieler Andrea Sawatzki und Uwe Kockisch Dienstag, 28. Januar - die Schauspielerinnen Sarina Radomski und Sesede Terziyan Mittwoch, 29. Januar - die Schauspieler Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer Donnerstag, 30. Januar - die Sänger Luca Hänni und Davin Herbrüggen Freitag, 31. Januar - die Schauspieler Henriette Richter-Röhl und Gregory B. Waldis "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

