ARD Das Erste

Das Erste

Mehr als vier Millionen Zuschauer für "Wer weiß denn sowas?"

München (ots)

4,056 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die gestrige Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" und bescherten dem Vorabend-Quiz mit Moderator Kai Pflaume und den Gästen Atze Schröder und Norbert Heisterkamp die höchste Reichweite der aktuellen Staffel. Mit 19,5 % wurde der Marktanteilsrekord eingestellt.

Am heutigen Dienstag treten die beiden Influencerinnen Daggi Bee und Paola Maria an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum Rateduell an.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos auf www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste

Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.de



bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH

Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell