"Morden im Norden": Erfolgreichste Staffel des Krimidramas seit Serienstart 2012

München (ots)

Durchschnittlich 2,93 Millionen Zuschauer verfolgen die neuen Fälle aus Lübeck.

Mit der Folge "Herzweh" (Buch: René Förder und Stefan Pächer, Regie: Dirk Pientka) hat sich die 6. Staffel "Morden im Norden" am gestrigen Montag vom Bildschirm verabschiedet. 2,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Alleingang der Kommissarin Nina Weiss (gespielt von Julia Schäfle) nach dem Tod einer jungen Bloggerin. Das entspricht einem Marktanteil von 12,0 Prozent.

Die sechste war die bislang erfolgreichste Staffel des Vorabendkrimis mit dem Ermittlerduo Finn Kiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) aus Lübeck. 2,93 Millionen Zuschauer schalteten im Durchschnitt die Folgen 81 bis 93 ein. Das entspricht einem Marktanteil von 11,9 Prozent. Auch die höchste Reichweite seit dem Start der Serie im Februar 2012 kann "Morden im Norden" in der 6. Staffel verzeichnen. Die Folge 90 am 25. November 2019 sahen 3,36 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 13,0 Prozent entsprach. Beides sind Bestwerte.

Am 23. und 30. Dezember sowie am 14. und 21. Januar 2020 sind Wiederholungsfolgen von "Morden im Norden" im Ersten zu sehen, bevor am 27. Januar die neue Staffel "Großstadtrevier" startet.

"Morden im Norden" wird produziert von der ndF: Berlin (Produzent: Hans-Hinrich Koch, Producer: Anna Neudert) im Auftrag der ARD Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Karsten Willutzki, Executive Producer ist Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR).

Im Internet: www.DasErste.de/mordenimnorden

Pressefotos unter www.ard-foto.de

