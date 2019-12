ARD Das Erste

"Harter Brocken: Der Geheimcode": Neuer Einsatz für Aljoscha Stadelmann als Kommissar Koops im Harz am Donnerstag, 19. Dezember 2019, 20:15 Uhr im Ersten

Im beschaulichen St. Andreasberg liegt wieder Blei in der Luft: Aljoscha Stadelmann alias Kommissar Frank Koops bekommt es mit einer Verbrechensserie zu tun, bei der sich alles um drei Briefe dreht, die der Schlüssel zu einem Rätsel sind. Eine zentrale Rolle spielen dabei offenbar ein getöteter Wissenschaftler (Heinrich Cuipers), die Philosophie-Professorin Maria Joseph (Sibylle Canonica) und die junge Annett Kruse (Maike Jüttendonk). Was diese Personen miteinander verbindet, warum der eiskalte Killer (Holger Handtke) mordet und was die attraktive Personenschützerin Claudia Böhm (Franziska Weisz) vorhat, muss der gewohnt stoische Koops in "Harter Brocken: Der Geheimcode" schnellstens herausfinden, bevor noch mehr Menschen sterben. Unterstützt wird er dabei wie immer von seinem treuen Freund Heiner (Moritz Führmann), der mit seiner Flamme Mette Vogt (Anna Fischer) schließlich sogar Verwundung und Krankenzimmer teilt.

Das Drehbuch schrieb erneut Grimme-Preis-Träger Holger Karsten Schmidt, Regie führte Markus Sehr. Gedreht wurde von Oktober bis November 2018 in St. Andreasberg und Umgebung.

"Harter Brocken: Der Geheimcode" ist eine Produktion der H&V Entertainment (Produzenten: Lynn Schmitz, André Zoch) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion lag bei Diane Wurzschmitt und Sascha Schwingel (ARD Degeto).

Online first ist der Film bereits ab Montag, 16. Dezember 2019, 20:15 Uhr in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/daserste/) zu sehen.

