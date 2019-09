ARD Das Erste

"Die Drei von der Müllabfuhr": Weiter geht's mit Uwe Ochsenknecht als Berliner Müllmann mit Herz und Schnauze

München (ots)

Am 17. September 2019 haben in Berlin die Dreharbeiten für die nächsten beiden Folgen der ARD-Degeto-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr" begonnen. Der dritte Film mit dem Titel "Mülle meets Future" (AT) konfrontiert das sympathische Müllwerker-Trio rund um "Käpt'n" Werner Träsch alias Uwe Ochsenknecht mit der "Fridays for Future"-Generation in Gestalt eines aufmüpfigen 16-Jährigen (Ben Litwinschuh), der als Schülerpraktikant wider Willen unseren drei Helden zunächst gehörig auf die Nerven geht. In "Kassensturz" (AT) versucht Werner, seine heiß geliebte Kiez-Kneipe vor dem Ruin zu retten - und muss nebenbei lernen, dass seine junge Beziehung mit Gabi (Adelheid Kleineidam) mehr Aufmerksamkeit benötigt, als ihm bewusst war ... In weiteren Rollen sind Jörn Hentschel, Aram Arami, Rainer Strecker, Frank Kessler, Martin Glade, Peter Trabner, Birge Schade u.v.a. zu sehen.

"Die Drei von der Müllabfuhr" ist eine Produktion der Bavaria Fiction (Produzentin: Doris Zander) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Barbara Süßmann) für Das Erste für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Regie führt Hagen Bogdanski nach den Drehbüchern von Christian Krüger, Toks Körner und Sebastian Bleyl.

Foto über www.ard-foto.de

