ARD-Sommerinterview mit Manuela Schwesig (SPD) im "Bericht aus Berlin" am Sonntag, 25. August 2019, um 18:30 Uhr im Ersten

Nach dem Rücktritt von Kurzzeit-SPD-Chefin Andrea Nahles im Juni hat sich die SPD einen quälenden Nachfolgeprozess verordnet. Wochenlang schien es so, als würden prominente Genossinnen und Genossen das Spitzenamt geradezu meiden. Jetzt findet sich mit Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz immerhin ein Bewerber aus der ersten Reihe. Er tritt im Tandem mit der Brandenburgerin Klara Geywitz an. Allein geht es wohl nicht mehr in der SPD. So führt auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die Partei kommissarisch in einem Trio.

Im ARD-Sommerinterview stellt sich Manuela Schwesig diesen und weiteren Fragen: Wie arbeitsfähig ist die Regierung, wenn Reibungen zwischen SPD und Union zunehmen? Warum gehen SPD-Forderungen weit über Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag hinaus - etwa bei der Grundrente? Soll die SPD tatsächlich in der Großen Koalition bleiben, obwohl sie damit seit vielen Jahren in der Wählergunst tief abrutscht?

Oliver Köhr begrüßt die kommissarische SPD-Chefin am Sonntag, 25. August 2019, zum ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin", den Das Erste um 18:30 Uhr ausstrahlt. Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.

Im Online-Format "Frag selbst!" um 13:00 Uhr können Userinnen und User ihre Fragen an Manuela Schwesig im Netz stellen. Eine Beteiligung ist live per Kommentar bei Facebook, Twitter oder YouTube auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" möglich. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social-Media-Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" und auf tagesschau.de.

Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin", sonntags, 18:30 Uhr im Ersten:

8. September 2019: Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 15. September 2019: Alexander Gauland (AfD)

