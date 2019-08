ARD Das Erste

Kirchliche Sendungen am Wochenende 17./18. August 2019 im Ersten

"Das Wort zum Sonntag" spricht am Samstag, 17.August 2019, um 23:40 Uhr, Pastorin Annette Behnken aus Loccum. Ihr Thema: Drei Tage der Musik. Drei Tage der Musik, eines friedlichen Miteinanders ebenso wie drei Tage Chaos. Und doch hat vor 50 Jahren die Sehnsucht der 400.000 Menschen in Woodstock die Welt bewegt, bis heute. Sie haben die Werte der Gemeinschaft über den Egoismus gestellt und gezeigt, dass dabei etwas Hoffnungsvolles, etwas Utopisches entsteht. Darüber spricht Pastorin Annette Behnken in ihrem Wort zum Sonntag.

"Freiheit ohne Eltern - Pfadfindermädchen allein unterwegs" ist Thema der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 18. August 2019, um 17:30 Uhr.

Sechs Mädchen zwischen elf und 18 Jahren brechen auf zu einer Reise in die große Freiheit: ohne Handy, ohne technische Geräte und vor allem ohne Erwachsene! Drei Wochen wollen die jungen Pfadfinderinnen 150 Kilometer durch Frankreich wandern, möglichst fernab der Zivilisation und mit 25 Kilo Gepäck auf dem Rücken - in extremer Sommerhitze. Das bringt besonders die Kleinsten an ihre Grenzen. Evali ist die Älteste und Gruppenleiterin. Sie ist überzeugt, dass die Anstrengung sich lohnt: "Man kommt in so eine ganz besondere Stimmung. Man ist ganz selbstständig und kann entscheiden, was man machen will. Das ist ein Freiheitsgefühl", erzählt sie begeistert.

Die Reportage von Antje Büll zeigt, wie anders Kinder Entscheidungen fällen und Krisen meistern, wenn sie der Bevormundung durch Erwachsene entfliehen. Der Film zeigt auch, wie mutig Eltern heutzutage sein müssen, wenn sie ihre Kinder allein auf Abenteuerreise schicken. Doch eine Mutter ist überzeugt: "In der heutigen Gesellschaft haben die Kinder einen enormen Druck, sie müssen alle möglichen Sachen erfüllen. Ich glaube, die Freiheit, keinen Zwang zu haben, ist das, was meine Tochter gut findet." Ängste haben die Eltern trotzdem: "Wer weiß, wer da in den Wäldern rumschwirrt." Blasen, Schwächeanfälle, Heimweh, Schnittwunden und Sonnenstich: Die Tage werden lang, wenn man erst bei Einbruch der Dunkelheit am Strand oder im Wald einen improvisierten Schlafplatz sucht. Jeden Abend gehen die Jüngsten auf Feuerholzsuche, damit es etwas Warmes zu essen gibt. Nicht immer finden sie im Dunkeln den Weg allein zurück. Doch trotz der Krisen und Missgeschicke ist eines ganz klar: Diese Reise wird die sechs Mädchen für ihr ganzes Leben prägen. Denn mit jedem gelösten Problem sammeln sie Selbstvertrauen für die Zukunft. Redaktion: Anja Würzberg (NDR)

