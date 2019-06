ARD Das Erste

Jane Chirwa verabschiedet sich von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte"

Noch bis zum Spätsommer wird Jane Chirwa alias Vivienne "Vivi" Kling regelmäßig bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zu sehen sein: Warum Vivi Kling dann das Erfurter Johannes-Thal-Klinikum verlässt, erfahren die Fans in den neuen Folgen ab 11. Juli 2019, donnerstags, 18:50 Uhr im Ersten. Jetzt schon können sie sich auch auf ein besonderes Wiedersehen mit Vivi Kling freuen. Die junge Assistenzärztin wird in einem 90-Minuten-Special der Vorabend-Weekly zu sehen sein: Das Erste zeigt "Ganz in Weiß" (AT) voraussichtlich Ende des Jahres.

"Es war eine intensive Erfahrung, die Rolle der Vivienne 'Vivi' Kling spielen zu dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar", sagt Jane Chirwa. "Vivi und ich haben zusammen mehr als 130 Folgen erlebt, eine für mich prägende und schöne Zeit mit Menschen, vor und hinter der Kamera, die ich vermissen werde. Zukünftig möchte ich mich nun auf neue Projekte und neue Rollen konzentrieren. Ich danke allen, die mich bisher auf diesem aufregenden Weg begleitet haben, den Fans und Zuschauern und dem gesamten Team und den Kollegen von 'In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte'."

Jana Brandt, Executive Producer: "Jane Chirwa hat mit schauspielerischem Können und viel positiver Energie überzeugt. Sie und 'Ihre' Vivienne Kling werden wir vermissen und wünschen Ihr das Beste für die Zukunft."

Die Schauspielerin Jane Chirwa lebt in Berlin und gehört seit 2015 zum Hauptcast von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Einen Namen machte sie sich auch durch Rollen in "Bullyparade - Der Film"(2017), "Schubert in Love" (2016) und "Vor der Morgenröte" (2015). Vor der Kamera stand sie 2018 u.a. für die internationalen Produktionen "Charlies Angels" (Kino) sowie die Serie "Berlin Station".

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzenten sind Sven Sund und Seth Hollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), die Redaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).

