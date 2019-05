ARD Das Erste

ARD Vorwahlbefragung Bremen: SPD verliert, Union gewinnt

+++ Achtung Sperrfrist (Print, Radio und Online): 18.00 Uhr +++ Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mit Sperrfristvermerk veröffentlichen Ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken bewerten 39 Prozent der Befragten als sehr gut oder gut. Eine Große Koalition fänden 27 Prozent der Befragten sehr gut oder gut und eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP bewerten 26 Prozent als sehr gut oder gut. Eine gemeinsame Regierung von SPD, Grünen und FDP bewerten 20 Prozent als sehr gut oder gut. Eine Koalition von SPD und Grünen bewerten 41 Prozent als sehr gut oder gut. Eine Koalition aus CDU und Grünen sehen 28 Prozent als sehr gut oder gut. Diese beiden Koalitionen wären mit den Zahlen der Umfrage rechnerisch aktuell allerdings nicht möglich. Wenn die Bremer ihren Bürgermeister direkt wählen könnten, würden sich aktuell 42 Prozent für Amtsinhaber Carsten Sieling (SPD) entscheiden. 28 Prozent würden sich für den Herausforderer von der CDU, Carsten Meyer-Heder, entscheiden. 16 Prozent würden sich für keinen der beiden entscheiden. 36 Prozent der Befragten sind mit der Arbeit des Bremer Senats sehr zufrieden bzw. zufrieden (-5 Prozentpunkte im Vgl. zu Anfang Mai); 59 Prozent sind weniger bzw. gar nicht zufrieden (+3 im Vgl. zu Anfang Mai). Befragungsdaten - Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Bremen - Fallzahl: 1.007 Befragte - Erhebungszeitraum: 13.05.2019 bis 15.05.2019 - Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI) - Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame - Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte * bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50% Die Fragen im Wortlaut: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag die Wahl zur Bremischen Bürgerschaft wäre? Wenn man den Bürgermeister in Bremen direkt wählen könnte, für wen würden Sie sich entscheiden? Für Carsten Sieling oder für Carsten Meyer-Heder? Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Bremer Senats? - sehr zufrieden - zufrieden - weniger zufrieden - gar nicht zufrieden Im Folgenden geht es um mögliche Zusammensetzungen des künftigen Bremer Senats. Finden Sie eine Senatsregierung aus a. SPD und Grünen b. SPD, Grünen und Linken c. SPD, Grünen und FDP d. SPD und CDU e. CDU, Grünen und FDP f. CDU und Grünen Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

