Das Erste: "Die Tierärzte - Retter mit Herz": Emotionale Tiergeschichten und sympathische Alltagshelden in Weiß

30 Folgen der neuen Dokutainment-Serie starten am Dienstag, 7. Mai, im Ersten

Die 30 spannenden Folgen "Die Tierärzte - Retter mit Herz" laufen montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten und zeigen Veterinäre von Sylt bis Starnberg beim unermüdlichen Einsatz für ihre tierischen Patienten. Mit Herz, detektivischem Eifer und viel Expertise helfen sie bei verschluckten Nadeln, Verkehrsunfällen und gerissenen Bändern. Die Ärzte sind Überbringer von guten, manchmal leider auch schlechten Nachrichten. Den Tierbesitzern, vom Kind bis zur älteren, alleinstehenden Dame, stehen sie verständnisvoll als Ansprechpartner und Weggefährten zur Seite. Sobald die Tierärztinnen und Tierärzte den weißen Kittel ablegen, sind nach der Arbeit die eigenen Tiere dran. Die ARD-Serie gibt auch sehr persönliche Einblicke in das Privatleben der Profis. Ob in den Weinbergen oder am Strand, auch privat sind die Ärzte liebevoll im Dienst der Tiere unterwegs und vermitteln, wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit Tieren ist. Die neue ARD-Serie schildert, was wirklich passiert hinter den Türen und in den OPs der Tierarztpraxen zwischen Schleswig-Holstein und Bayern. Nebenbei bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch den ein oder anderen Tipp für die eigenen Haustiere: Wie erkennt man Parasiten? Welche Impfung ist nützlich? Vom Kaninchen bis zum Känguru, von der betagten Dackeldame bis zum ausgesetzten Katzenbaby - das Wohl der befellten, gefiederten und geschuppten Haustiere geht den Rettern in Weiß über alles. "Die Tierärzte - Retter mit Herz" wurde als ARD Gemeinschaftsproduktion produziert von der Doclights GmbH unter Federführung des NDR für Das Erste. Producer ist Ingo Stabler, Produzentin Michaela Hummel. Die Redaktion hat Anke Schmidt-Bratzel, die Redaktionsleitung Ole Kampovski (beide NDR). "Die Tierärzte - Retter mit Herz", 30 Folgen ab 7. Mai 2019, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten.

Im Internet: www.DasErste.de/Tieraerzte

