Das Erste: "Hallo Schatz" - neues Dokutainment mit Oliver Petszokat 30 Folgen ab 19. März 2019, montags bis freitags um 16:10 Uhr im Ersten

Der Moderator, Sänger und Trödel-Liebhaber Oliver Petszokat, bekannt als Oli P., hat es sich in der neuen Sendung "Hallo Schatz" zur Aufgabe gemacht, alten Dingen zu neuem Leben zu verhelfen. Gemeinsam mit seiner Assistentin, der Kunsthistorikerin Victoria Beyer, retten Oli P. und sein Team alten Krempel, der Dank des Ideenreichtums und Könnens von Experten, zu einem neuen, anderen Dasein verholfen wird.

In der ersten Folge, am Dienstag, 19. März 2019, um 16:10 Uhr wird ein fast 100 Jahre altes Holzbett zur Sitzbank. Und was kann man mit dem alten Flipper machen? Flipperexperte Henrik Maurer geht sofort ans Werk wie sich auch Möbeldesigner Jeremias Immig gleich um das Holzbett kümmert. Bleibt Oli P. am Ende auf den neu entstandenen Objekten sitzen? Oder entscheiden sich Liebhaber für den Kauf?

"Hallo Schatz" wurde von Encanto Film- und Fernsehproduktions GmbH (Produzenten: Bettina Böttinger, Stefan Cordes) im Auftrag des WDR als ARD-Gemeinschaftsproduktion für Das Erste produziert. Die Redaktion hat Philipp Bitterling (WDR).

