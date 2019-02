ARD Das Erste

"Maischberger" am Mittwoch, 13. Februar 2019, um 23:00 Uhr

Das Thema:

Glaubenskrieg ums Auto: Geht der Umweltschutz zu weit?

Am Wochenende protestierten in Stuttgart wieder mehr als tausend Menschen gegen das dortige Fahrverbot für ältere Dieselautos. In vielen Großstädten haben Gerichte nach Klagen der Deutschen Umwelthilfe Fahrverbote angeordnet. Die Politik ist sich uneins: CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sorgt sich jetzt um die deutsche Autowirtschaft, "den Kern unserer industriellen Stärke". Grünen-Chef Robert Habeck dagegen macht die Autobauer für die Nichteinhaltung der Grenzwerte verantwortlich. Aber was bringen Fahrverbote tatsächlich für den Gesundheitsschutz? Reduziert ein Tempolimit auf Autobahnen den CO2-Ausstoß und die Zahl der Unfälle? Oder schaden solche Maßnahmen am Ende den Automobilunternehmen?

Die Gäste:

Wolfgang Kubicki, FDP (stellv. Parteivorsitzender) Franz Alt (Buchautor und Journalist) Mai Thi Nguyen-Kim (ARD-Wissenschaftsjournalistin) Barbara Metz (Deutsche Umwelthilfe) Ulf Poschardt (Chefredakteur "Welt"-Gruppe)

