München (ots) - Aus Anlass des Todes von Schauspieler Rolf Hoppe ändert Das Erste am Samstag, 17. November 2018, das Programm und zeigt ab 11:25 Uhr den Märchenklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". In dem Kultfilm, der 1973 als DDR/CSSR-Produktion unter der Regie von Vaclav Vorlicek entstand, spielt Hoppe den König. Rolf Hoppe war einer der beliebtesten Schauspieler in der DDR und wurde auch nach der Wende oftmals in Hauptrollen besetzt. International bekannt wurde der in Thüringen geborene Charakterdarsteller u.a. durch seine Rolle in "Mephisto", der 1982 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film erhielt.

Samstag, 17. November 2018, 11:25 Uhr Zum Tode von Rolf Hoppe Drei Haselnüsse für Aschenbrödel Märchenfilm Tschechien 1973

Der für Samstag vorgesehene Spielfilm "Wer's glaubt wird selig" entfällt.

Den geänderten Programmablauf entnehmen Sie bitte den Seiten http://programm.daserste.de/

