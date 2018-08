München (ots) - Spannende Familiengeschichten vor eindrucksvoller Alpenkulisse: Mit einem Streit, der tief in die Vergangenheit reicht, und überraschenden Wendungen haben die beiden ersten Folgen der neuen TV-Reihe "Daheim in den Bergen" das Publikum neugierig gemacht. Nun geht es weiter mit zwei neuen Geschichten rund um die Familien Huber und Leitner sowie angereiste Urlaubsgäste. Die Hauptrollen spielen erneut Theresa Scholze, Catherine Bode, Walter Sittler, Max Herbrechter, Thomas Unger und Matthi Faust. In den Episodenrollen sind unter anderem Valerie Niehaus, Ben Braun, Julian Weigend, Mathias Herrmann, Frederic Heidorn, Anna Hausburg, Merlin Leonhardt, Robert Maaser und Frederik Bott zu sehen. Die beiden 90-Minüter der Alpensaga "Daheim in den Bergen" werden noch bis 27. September in Immenstadt, Oberstaufen, Kempten, Weitnau und Umgebung gedreht.

"Daheim in den Bergen - Leonie und Lena" (AT) / Marie Huber (Catherine Bode) hütet ein Geheimnis: Nur ihre jüngere Schwester Lisa (Theresa Scholze) weiß, dass die 45-Jährige ein Kind von Georg Leitner (Thomas Unger) erwartet. Ihr Erzfeind aus Kindertagen ahnt nicht, welche Folgen der "Ausrutscher" im Heu hat. Er scheint indes bereit, sich auf sie einzulassen. Marie zögert jedoch, denn sie kennt seine harte Seite. Die zeigt Georg im Sorgerechtsstreit mit seiner Exfrau Mirjam (Nina Gnädig): Um seine Tochter Lea (Lilly Kiara Walleshauser) nicht zu verlieren, beauftragt er den skrupellosen Anwalt Dr. Kendrich (Mathias Herrmann). Mit harten Bandagen kämpfen auch die Feriengäste: Der Hamburger Gastronom Steffen (Ben Braun) möchte seine Geschäftspartnerin Leonie (Valerie Niehaus in einer Doppelrolle) mit der Hilfe von Georg aus dem Restaurant drängen. Um das zu verhindern, ist sie mit ihrer Zwillingsschwester Lena angereist, die sich als Leonie verkleidet in die Intrige einschaltet.

"Daheim in den Bergen - Die Leiden des jungen F." (AT) / Das Kriegsbeil zwischen den Bergbauern-Clans scheint begraben, doch es drohen neue Konflikte. Die schwangere Marie Huber (Catherine Bode) fürchtet, dass Georg Leitner (Thomas Unger) ihr später das gemeinsame Kind wegnehmen könnte. Schließlich kämpfte er wild entschlossen um das Sorgerecht für seine achtjährige Tochter. Dass ihn ausgerechnet ihre Schwester Lisa Huber (Theresa Scholze) vertritt, macht den Rechtsstreit noch heikler. Nicht nur in dem Fall zeigt sich die Anwältin tough: Um die Alp der Familie zu retten, will sie den Kampf mit den Leitners um die verlorenen Weiden wieder aufnehmen. Unterdessen rivalisieren drei Freunde aus Schultagen um die Gunst ihres gemeinsamen Schwarms, der schönen Julia (Anna Hausburg). Während Marcel (Robert Maaser) und Lukas (Frederik Bott) die Sache unter sich ausmachen wollen, setzt der schüchterne Frederik (Merlin Leonhardt) auf eine charmante List.

Die TV-Reihe "Daheim in den Bergen" ist eine Produktion der Westside Filmproduktion (Produzenten: Christian Becker, Martin Zimmermann und Brigitte Müller) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Regie führt Michael Zens, die Drehbücher schrieb Brigitte Müller. Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).

Foto über www.ard-foto.de

Pressekontakt:

ARD Degeto, Natascha Liebold, Tel.: 069/1509-346,

E-Mail: natascha.liebold@degeto.de

Medienbüro Wolf, Tel.: 089/30090-38,

E-Mail: mail@medienbuero-wolf.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell