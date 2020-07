MCI Management Center Innsbruck

Wissenstransfer & Praxis im MCI-Studium "Lebensmitteltechnologie & Ernährung"

Innsbruck (ots)

Forschungsprojekte und Studienkooperationen mit renommierten Unternehmen sichern Praxis und Wissenstransfer in beide Richtungen

Der MCI-Master „Lebensmitteltechnologie & Ernährung“ ist ein modernes, zukunftsorientiertes Studium, das gefragte Experten/innen für Industrie und Ernährungswirtschaft, aber auch für Dienstleister im Lebensmittelbereich – von Forschung & Entwicklung über Consulting bis hin zum Ernährungssektor – ausbildet. Das Studium vermittelt fundiertes Know-how über Lebensmittel und Ernährung, über Herstellungstechniken und Prozesse, aber auch über Analytik, Qualitätssicherung und ernährungsrelevante Eigenschaften von Lebensmitteln.

Besonderes Augenmerk wird auf die Praxisnähe des Studiums gelegt. Enge Kooperationen mit Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft, beispielsweise in Form von Forschungs- und Praxisprojekten, aber auch als sogenannte Studienkooperationen, bringen eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Die im letzten Jahr gestartete Zusammenarbeit mit der Firma Develey zeigt beispielsweise, wie Studierende in allen Bereichen der Lebensmittelherstellung Eindrücke und Erfahrungen sammeln können. Ein weiteres Beispiel ist auch eine Studienkooperation mit dem bekannten Tiroler Familienunternehmen A. Darbo AG. Auf diese Weise werden Studierende schon während des Studiums an konkrete Aufgaben und Problemstellungen herangeführt und lernen den Arbeitsalltag kennen. Im Studium Erlerntes kann im Unternehmen oder im Praxisprojekt unmittelbar umgesetzt werden. Die Unternehmen wiederum profitieren von neuestem Forschungswissen und frischen Zugängen und Ideen, sie lernen Nachwuchskräfte kennen und können diese, wenn alles passt, schon frühzeitig in ihre Teams rekrutieren.

