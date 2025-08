DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

DEG fördert Kleinunternehmen in Tansania

Darlehen über 50 Mio. USD für Geschäftsbank CRDB

Kredite für lokale Kleinunternehmerinnen und -unternehmer

Beiträge zu Einkommen und Perspektiven vor Ort

Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH baut ihr Engagement in Tansania aus: Sie stellt der Cooperative Rural Development Bank Plc (CRDB) ein langfristiges Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD bereit. CRDB ist heute eine führende Geschäftsbank in Tansania und finanziert insbesondere Kleinunternehmen in ländlichen Gebieten. Das Kreditpaket umfasst zwei Tranchen von je 25 Mio. USD. Über eine Garantie im Rahmen des EU-Programms European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+) sind 10 Mio. USD der Finanzierung abgesichert.

Die EU-Garantie steht für entwicklungspolitisch besonders relevante Vorhaben zur Verfügung. Die Mittel aus dem Darlehenspaket dienen der Finanzierung von Krediten für lokale Kleinunternehmerinnen und -unternehmer, insbesondere Frauen und junge Erwachsene. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) geleistet.

"Die CRDB Bank ist ein langjähriger Kunde der DEG. Mit der aktuellen Investition stärken wir gemeinsam gezielt die lokale Wirtschaft und fördern unterversorgte Unternehmen im ländlichen Raum. Der Einsatz einer EU-Garantie hilft dabei, Investitionen mit hoher entwicklungspolitischer Wirkung zu mobilisieren - Investitionen, die Arbeitsplätze schaffen, Einkommen erhöhen und das Wirtschaftswachstum vor Ort fördern", so Monika Beck, Mitglied der Geschäftsführung der DEG.

Abdulmajid Nsekela, Vorstandsvorsitzender der CRDB Bank, betont: "Bei der CRDB Bank sind wir überzeugt, dass die Stärkung von Frauen und Jugendlichen eine strategische Investition in die Zukunft unseres Landes und der Region ist. Durch unsere Partnerschaft mit der DEG und die Unterstützung durch die EU-Garantie intensivieren wir unsere Bemühungen, inklusive Finanzlösungen bereitzustellen, die Potenziale freisetzen, Innovation fördern und nachhaltiges Wachstum vorantreiben. Wenn wir einen Traum finanzieren, tun wir mehr, als nur ein Unternehmen zu unterstützen - wir stärken Familien, verwandeln Gemeinschaften und bauen eine widerstandsfähige Wirtschaft für kommende Generationen auf."

Kleine Unternehmen sind ein wichtiger Faktor der tansanischen Wirtschaft - sie beschäftigen mehr als fünf Millionen Menschen und schaffen lokales Einkommen. Viele dieser Unternehmen haben keinen Zugang zu formellen Finanzierungen. Das Vorhaben wird dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.

Die DEG ist seit ihrer Gründung vor über 60 Jahren in Ostafrika tätig. Auch über ihr Tochterunternehmen DEG Impulse ist sie in Tansania und in weiteren Ländern Ostafrikas engagiert, um innovative Geschäftsmodelle vor Ort zu unterstützen. Mit dem develoPPP Ventures-Programm fördert sie etwa gezielt Start-ups in Tansania im Bereich Fintech und Mobile Payment, um mehr Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen und finanzielle Inklusion zu stärken.

