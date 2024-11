DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft

DEG finanziert Solarstrom und Energiespeicher im Senegal

Langfristiges Darlehen in Höhe von 23 Mio. EUR für Axian Energy

Erste DEG-Zusage für Solar-Batteriespeicher in Afrika

Beitrag zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität

In der im Süden des Senegals gelegenen, ländlich geprägten Region Casamance ist die Infrastruktur unzureichend. Eine flächendeckende Netzanbindung fehlt und die Versorgung mit bisher überwiegend aus importierten fossilen Energien produziertem Strom ist anhaltend instabil.

Um zur Entwicklung und besseren Versorgung der Region sowie zum Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien beizutragen, investiert die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH jetzt in zwei Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern des Betreibers Axian Energy. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 100 Mio. EUR, die DEG stellt davon 23 Mio. EUR bereit. Weitere Kapitalgeber sind die niederländische FMO und der Emerging Africa and Asia Infrastructure Fund (EAAIF).

Nach ihrer geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 werden die Photovoltaikanlagen in Kolda im Süden Senegals eine Jahres-Leistung von 60 MW haben. Damit können rund 235.000 Menschen mit grünem Strom beliefert werden. Der 72 MWh Batteriespeicher wird die Versorgung in den Hauptverbrauchszeiten am Abend für bis zu drei Stunden sichern und die Netzstabilität erhöhen. So werden erneuerbare Energien in die Stromversorgung integriert und Senegal darin unterstützt, bis 2030 mindestens 40% seines Stroms aus erneuerbaren Energiequellen zu produzieren.

DEG-Geschäftsführerin Monika Beck kommentierte: "Mit der Finanzierung leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung des ländlichen Raums im Senegal. Das Vorhaben zeigt beispielhaft die Transformation von Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen hin zu sauberer, nachhaltiger und zuverlässiger Energie. Ein stabiles Stromnetz ist entscheidend für die Entwicklung der Region, es ermöglicht Investitionen und Arbeitsplätze."

"Das Solarpark-Vorhaben in Kolda unterstreicht unser Engagement, zur Energieversorgung im Senegal und auf dem gesamten Kontinent beizutragen, im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Durch den Einsatz der innovativen Batteriespeicher-Technologie setzen wir außerdem einen neuen Standard für nachhaltige Energievorhaben in der Region, tragen zur Netzstabilität bei und optimieren die Nutzung erneuerbarer Ressourcen", sagte Axian Energy CEO Benjamin Memmi.

Als einer der größten europäischen Entwicklungsfinanzierer setzt die DEG seit 2022 noch stärker auf impactstarke und klimaschonende Investitionen. Das Erneuerbare Energien-Portfolio der DEG beläuft sich aktuell auf rund 1 Mrd. EUR. Die mitfinanzierten Energieversorger produzierten 2023 rund 32 TWh aus erneuerbarer Energie für über 32 Millionen Menschen. Zudem werden 22 Mio. t CO2-Emissionen vermieden.

