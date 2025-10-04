PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kölner Stadt-Anzeiger

Kölns scheidende OB Reker muss nach zehn Jahren im Amt wieder Autofahren lernen - Stadtoberhaupt übte im Gewerbegebiet

Köln (ots)

Kölns scheidende Oberbürgermeister Henriette Reker (parteilos) muss nach zehn Jahren Amtszeit mit Dienstwagen und Fahrer erst wieder das Autofahren trainieren. "Ich kann nicht mehr kochen und ich fahre noch nicht gut Auto, weil ich über so viele Jahre einen Fahrer hatte", sagte Reker (68) im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Mit ihrem Ehemann, dem australischen Golflehrer Perry Somers, habe sie in den vergangenen Monaten geübt. Reker sagte: "Ich habe mir ein kleines Auto gekauft und bin mit meinem Mann viele Stunden im Gewerbegebiet Rodenkirchen hin und her gefahren und habe einparken geübt. Aber ich würde immer noch keine weiten Strecken fahren mit dem Auto." Reker scheidet Ende Oktober nach ihrer zehnjährigen Amtszeit aus, auf sie folgt der SPD-Politiker Torsten Burmester (62), der sich am 28. September in der Stichwahl gegen die grüne Kandidatin Berivan Aymaz (53) durchgesetzt hatte.

https://www.ksta.de/1120504

Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

