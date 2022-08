NRW-Innenministerium: Suizide dürfen nicht durch Body-Cams gefilmt werden

Köln (ots) - Ein Jahr nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan beklagt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef eine massive Unterfinanzierung der humanitären Hilfe für die Bevölkerung. "Entgegen der Wahrnehmung in Deutschland kann Unicef heute deutlich mehr Hilfe in allen Teilen des Landes ...

mehr