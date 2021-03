Kölner Stadt-Anzeiger

Reul: Laschet ist und bleibt hervorragender Kanzlerkandidat -"CDU muss Glaubwürdigkeit zurückgewinnen"

Köln (ots)

Nach der Schlappe der CDU bei den Landtagwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stärkt NRW-Innenminister Herbert Reul dem CDU-Bundesvorsitzenden Armin Laschet den Rücken. "Armin Laschet ist und bleibt ein hervorragender Kanzlerkandidat. Daran haben die Ergebnisse vom Sonntag nichts geändert", sagte Reul dem Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Gegen starke amtierende Ministerpräsidenten habe die CDU es vor Ort schwer. "Natürlich hat uns als Union das Fehlverhalten mancher Parteifreunde bundesweit geschadet. Es ist gut und richtig, dass Armin Laschet hier konsequent eingegriffen hat", betonte der Vorsitzende des CDU-Bezirks Bergisch-Land. Den Schaden habe Laschet "nur noch begrenzen" können: "Jetzt geht es darum, Glaubwürdigkeit und Vertrauen für die CDU zurückzugewinnen. Ich bin froh, dass wir Armin Laschet dabei an der Spitze haben", so Reul.

