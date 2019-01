Kölner Stadt-Anzeiger

Kölner Stadt-Anzeiger: Skizzen aus der Altpapiertonne des Kölner Künstlers Gerhard Richter entwendet/Prozess am Mittwoch vor dem Kölner Amtsgericht - Ist die Mitnahme von Müll Diebstahl?

Köln (ots)

Der weltweit renommierte Kölner Künstler Gerhard Richter wird am Mittwoch als Zeuge in einem Prozess vor dem Kölner Amtsgericht auftreten. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) berichtet, ist der 86-Jährige in eigener Sache geladen: Ihm wurden laut Anklage Entwürfe aus der Altpapiertonne seines Hauses im Kölner Hahnwald gestohlen. Der Angeklagte fischte sie vor der Müllabfuhr aus der Tonne, um die postkartengroßen Skizzen zu Geld zu machen. Der Anklage zufolge hatten potenzielle Käufer für die Entwürfe bereits 60.000 Euro geboten. Das Gericht wird die Frage beantworten müssen, ob die Mitnahme von Müll dieser Art Diebstahl ist oder nicht.

Den ganzen Artikel finden Sie hier: https://www.ksta.de/koeln/skurriler-prozess-in-koeln-gerhard-richters-kunst-aus-dem-muell-gefischt-31938268

