Kölner Stadt-Anzeiger: KVB-Chef Fenske will 2019 aufhören

Köln (ots) - Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) müssen sich ab Januar 2019 einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Jürgen Fenske will seinen zum 31. Dezember 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Fenske gab dem Aufsichtsrat am Freitag seinen Abschied bekannt, nachdem dieser seinen Vertrag vorzeitig verlängern wollte. Der 62 Jahre alte Fenske bezeichnete persönliche Gründe als ausschlaggebend für seine Entscheidung, Ende des kommenden Jahres aus dem Unternehmen ausscheiden zu wollen. Bevor Fenske 2009 nach Köln wechselte, war er unter anderem Leiter der Region Nord bei DB Stadtverkehr sowie Sprecher der Geschäftsführung der S-Bahn Hamburg. Von 1988 bis 1991 arbeitete er als Geschäftsführer der SPD-Fraktion in Kiel. Er ist seit November 2009 Präsident des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen.

