Kölner Stadt-Anzeiger: Erweiterungsbau für Kölner Wallraf-Richartz-Museum verzögert auf unbestimmte Zeit

Köln (ots) - Köln. Der Erweiterungsbau für das Wallraf-Richartz-Museum in Köln verzögert sich nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) auf unbestimmte Zeit. Hieß es zunächst noch, die Stadt werde diesen im Jahre 2019 beginnen, so wurde der Termin zwischenzeitlich auf das Jahr 2020 verschoben. Doch auch dieses Datum kann nicht mehr gehalten werden. Das wurde laut einem Bericht der Zeitung im Rahmen einer Sitzung des Stifterrates des Museums bekannt, an der Oberbürgermeisterin Henriette Reker und zwei Dezernentinnen teilgenommen haben. Auf die Frage an die Stadtspitze, wie es denn für das Jahr 2021 aussehe, wurde erklärt, dass dazu keine Angaben gemacht werden könnten.

Stadtsprecher Gregor Timmer sagte am Dienstag auf Anfrage des "Kölner Stadt-Anzeiger", dass dies mit den vielen Anforderungen der Stadt im Baubereich zusammenhänge. Die zahlreichen Bauprojekte im Bereich der Schulen, der Kultur und der Verwaltung müssten in eine Reihenfolge gebracht werden. Nach Angaben von Peter Jungen, Vorsitzender des Stifterrates des Wallraf, hinkt die Stadt nun schon 17 Jahre der Zusage hinterher, für die Impressionismus-Sammlung des verstorbenen Gérard Corboud eine angemessene Unterbringung zu sichern. Seit vielen Jahren gebe es dazu Zusagen mehrerer Oberbürgermeister und zudem einen Ratsbeschluss.

