Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zum Rücktritt von Nicola Sturgeon

Zwar ist Sturgeons Rücktritt zweifellos ein schwerer Schlag für die schottische Unabhängigkeitsbewegung: Trotz aller innerparteilichen Kämpfe blieb sie eine Symbolfigur für den Wunsch nach Loslösung. Wie es mit dem Separatismus in der Region nun weiter geht, wird auch davon abhängen, wie geschickt und charismatisch ihr Nachfolger ist. Doch das Erstarken der Unabhängigkeitsbewegung hängt nicht nur an Personen. Enormen Auftrieb erhielt sie durch den Brexit, dessen wirtschaftliche Folgen erst nach und nach sichtbar werden. Und das Regierungschaos in London hat das Vertrauen in die gemeinsame Union nicht gerade gestärkt.

