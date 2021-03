Rhein-Neckar-Zeitung

"Rhein-Neckar-Zeitung" (Heidelberg) zu Myanmar

Heidelberg

Die Militärs haben sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Sie haben offenbar die Größe der Proteste ebenso unterschätzt wie die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Das Regime kann die Demonstrationen zwar mit Gewalt niederknüppeln, doch für sich gewinnen wird sie die Bevölkerung so nicht. International ist die Junta bereits jetzt isoliert. Zumindest der Westen zeigt bisher Geschlossenheit - und sollte auch dabei bleiben.

Am heutigen Freitag tagt der UN-Sicherheitsrat, dort wird viel von Russland und und vor allem China abhängen. In Ermangelung anderer Verbündeter suchen die Militärs verzweifelt den Schulterschluss mit China - und das, obwohl sie früher ein durchaus schwieriges Verhältnis zu dem Nachbarland hatten. Deshalb besteht die Chance, dass man in Peking beschließt, sich gegen die neuen Machthaber zu stellen. Sollte China aber die Junta unterstützen, wird es dafür einen Preis verlangen. Beides ist für die Militärs keine verlockende Aussicht.

