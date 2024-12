DEKRA SE

DEKRA ist Offizieller Schiedsrichter-Partner bei den kommenden Handball-Weltmeisterschaften- Frauen- und Männerturniere bis mindestens 2027

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Neutralität, Sachverstand und Präzision als verbindende Werte

Frauen-WM 2025 und Männer-WM 2027 in Deutschland

Viele führende Handballnationen sind wichtige Märkte für DEKRA

DEKRA wird Offizieller Schiedsrichter-Partner der Handball-Weltmeisterschaften bis mindestens 2027. Das gilt sowohl für die Turniere der Frauen (2025 in Deutschland und den Niederlanden, 2027 in Ungarn) als auch für die der Männer (2025 in Dänemark, Kroatien und Norwegen, 2027 in Deutschland). Das Sponsoring der international führenden Expertenorganisation wird dabei vor allem auf der Kleidung der Unparteiischen, aber auch im Rahmen der Bandenwerbung sowie bei der Fairplay-Botschaft vor jedem Spiel sichtbar sein.

"Fairplay und die Einhaltung der Spielregeln sind im Sport ebenso unverzichtbar wie im normalen Leben. Das sicherzustellen, ist beim Handball die Aufgabe der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter; beim Thema Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause ist es unsere Aufgabe als technische Sachverständigenorganisation", so DEKRA Vorstandschef Stan Zurkiewicz. "Die Unparteiischen und DEKRA teilen die Werte Neutralität, Sachverstand und Präzision. Zudem gilt Handball als Sportart, in der Fairplay besonders hohen Stellenwert genießt. So passen wir als Partner perfekt zueinander."

"Die IHF ist stolz darauf, DEKRA in der Handballfamilie willkommen zu heißen. Mit der Beteiligung an den IHF-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen beweist DEKRA sein Vertrauen in den Handballsport. Wir hoffen, in Zusammenarbeit mit unserem TV- und Marketingrechtepartner Sportfive eine fruchtbare, langfristige Partnerschaft aufzubauen. Wir sind sicher, dass Handballfans unsere gemeinsame Vorliebe für Qualität erkennen werden. Da viele der DEKRA-Schlüsselmärkte führende Handballnationen sind, wird die Sichtbarkeit in den Arenen sowie im Fernsehen ein entscheidender Faktor für die Entwicklung sowohl von DEKRA als auch des Handballs sein", so Dr. Hassan Moustafa, Präsident der IHF.

Das erste Turnier, bei dem DEKRA als Offizieller Schiedsrichter-Partner auftritt, ist die Handball-Weltmeisterschaft der Männer, die am 14. Januar 2025 beginnt. Austragungsländer sind Dänemark, Kroatien und Norwegen. Die WM der Frauen folgt dann im November und Dezember 2025 in Deutschland und den Niederlanden - Spielorte sind unter anderem Stuttgart, Trier und Dortmund.

Im Januar 2027 kommt dann die Männer-Weltmeisterschaft nach Deutschland. Gespielt werden soll in Stuttgart, München, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Im Dezember 2027 spielen dann die Frauen in Ungarn ihren Weltmeistertitel aus.

"Handball ist in vielen Ländern gerade in Europa ein absoluter Publikumsmagnet, vor allem bei den großen Turnieren, die jeweils im Free-TV übertragen werden. In diesen Ländern ist DEKRA aktiv und kann die zu erwartende große Zuschauerresonanz deshalb optimal nutzen", so Uta Leitner, Executive Vice President Kommunikation und Markenführung bei DEKRA. "Wir freuen uns und sind stolz, dass DEKRA bei den kommenden internationalen Highlights dieser populären Sportart prominent mit am Start ist."

Original-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell