EANS-Hinweisbekanntmachung: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft / Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG

-------------------------------------------------------------------------------- Hinweisbekanntmachung für Finanzberichte übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Hiermit gibt die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden: Bericht: Jahresfinanzbericht gemäß § 124 Abs. 1 BörseG Deutsch: Veröffentlichungsdatum: 30.03.2018 Veröffentlichungsort: https://www.oekb.at/oekb-gruppe/die-oekb-ag.html#berichte Rückfragehinweis: OeKB - Oesterreichische Kontrollbank Investor Relations Iris Gschossmann Am Hof 4, 1011 Wien Tel: +43-1-531 27-2318 Fax: +43-1-531 27-4318 iris.gschossmann@oekb.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft Am Hof 4 A-1011 Wien Telefon: 0043 1 53127 2457 FAX: 0043 1 53127 4457 Email: investor.relations@oekb.at WWW: www.oekb.at ISIN: - Indizes: Börsen: London Stock Exchange (LSE), Wien, SIX Swiss Exchange, Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch

Original-Content von: Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell