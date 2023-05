WWF World Wide Fund For Nature

WWF betritt neues Habitat: WhatsApp

Abenteuerspiel verwandelt Konversationen in Naturschutz. In "Tree of Hope" retten Spieler als EcoNinja ein Waldökosystem durch automatisierte Nachrichten

WWF Deutschland - Teil des World Wide Fund for Nature (WWF), der größten Naturschutzorganisation der Welt - startet ein neues WhatsApp-Spiel mit der führenden europäischen "Conversational-Commerce"-Firma charles. Das Spiel, "Tree of Hope", wirft das Licht auf Naturschutzgebiete in Deutschland durch ein interaktives "EcoNinja"-Abenteuer, das sich vollständig über WhatsApp-Nachrichten abspielt.

Tree of Hope ist das erste vollautomatisierte WhatsApp-Abenteuerspiel der Welt und zielt darauf ab, mehr Menschen auf die Notwendigkeit hinzuweisen, natürliche Bereiche zu schützen. Spieler treffen Entscheidungen darüber, wie sie ein Waldökosystem und dessen Bewohner retten, angeleitet von der "Eule des Schutzes" (die als Eule auf deutschen Naturschutzgebiets-Schildern enthüllt wird). Letztendlich lernen die Spieler, dass der Schlüssel zur Wiederherstellung der Natur einfach ist: Sie zu respektieren und zu schützen.

Das Wachstum und die Erhaltung von Schutzgebieten ist ein wichtiges Ziel sowohl für WWF Deutschland als auch für die globale WWF-Organisation. Deutschland verfügt über mehr als 8000 Naturschutzgebiete, aber es braucht mehr - sowohl um die Natur zu schützen als auch um den EU-Rechtsvorschriften nachzukommen. Deutschland wurde von der EU-Kommission wegen seiner schlecht verwalteten Naturschutzgebiete verklagt.

Karl Nowak, Senior Business Development WWF sagt: "Wir sprechen viel darüber, Maßnahmen zu ergreifen, um unseren Planeten zu schützen. Für uns ist es wichtig, das Verständnis für intakte, ganzheitliche Ökosysteme zu schaffen. Als Charles uns ihre Idee eines WhatsApp-Spiels erzählte, sah ich großes Potenzial für uns. Um die Gesellschaft für diese Inhalte zu sensibilisieren, freut es uns die Thematik hier auf so eine spielerische wie innovative Art im Retro-Rollenspiel-Stil darstellen zu können."

WhatsApp ist die beliebteste Messaging-App in Deutschland und bringt den WWF an einen Ort, an dem Menschen tagtäglich sind.

Das Spiel "Tree of Hope" wurde vom Inhouse-Kreativteam bei charles konzipiert und in enger Zusammenarbeit mit dem WWF entwickelt. "

Chief Creative Officer, Etienne Kiefer bei charles: "WhatsApp bietet Organisationen, die kreativer mit ihren Kampagnen werden wollen, unzählige Funktionen. Und da noch wenige Unternehmen in Deutschland WhatsApp nutzen, ist die Engagement-Rate in diesem Kanal sehr hoch. Im Kreativ-Team ist es unsere Aufgabe, die Grenzen für unsere Kunden immer weiter zu auszutesten - und genau dafür haben wir Gamification identifiziert. Auch die Bilder im Spiel sind alle mit Hilfe von AI erstellt. Der WWF war von Anfang an ein digitaler Pionier und ein früher Nutzer unserer WhatsApp-Technologie und wir wussten, dass es der perfekte Rahmen wäre, um etwas Neues auszuprobieren.

"Es ist aufregend zu sehen, wie unser Tool "charles Journeys", das die Konversationen der

Kunden automatisiert, auf neue kreative Weise eingesetzt wird. Im Spiel haben wir zeitgesteuerte Nachrichten, personalisierte Nachrichten, Tags für bedingte Verläufe und Rätsel in Rich Media wie Audio, Bilder und Video eingebunden. Wir können es kaum erwarten, mehr Projekte wie dieses für den WWF und andere große Organisationen zu realisieren, sagt Artjem Weissbeck, Mitbegründer und CEO von charles.

Jedem Spieler winkt am Ende des Spiels ein limitiertes Geschenk. Der nächste Schritt wird es sein, Level 2 des Spiels zu erstellen. Außerdem bietet WhatsApp die Möglichkeit, Beziehungen mit Spenderinnen und Spendern auf lange Sicht zu stärken und auszubauen.

