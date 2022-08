Wertgarantie

Umwelt und Geldbeutel schonen: Thüringer Reparaturbonus soll Elektroschrott vermeiden | Spezialversicherer Wertgarantie unterstützt mit zusätzlichen Gutscheinen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Für den Reparaturbonus in Thüringen stehen aktuell weiterhin Fördermittel zur Verfügung, da die Ende Mai aufgestockten Mittel noch nicht aufgebraucht sind. So will das Bundesland etwas für den Umweltschutz und gegen die steigenden Berge an Elektroschrott unternehmen. Auch Wertgarantie hat sich dem Kampf gegen den Elektroschrott verschrieben und unterstützt den Bonus mit einer Gutschein-Aktion.

Das Lieblingselektrogerät liegt kaputt in der Schublade und der Wohnsitz ist in Thüringen? Der aktuelle Reparaturbonus des Bundeslandes hilft in diesem Fall den Bürgern ab 18 Jahren vor Ort und unterstützt eine Reparatur mit bis zu 100 Euro. Seit Ende Mai ist der Fördertopf Thüringens wieder gefüllt. Personen, die in Thüringen wohnen, können sich somit seitdem erneut den Bonus auf Reparaturen von Elektrogeräten sichern und so etwas zur Vermeidung steigender Abfallberge tun. Und der Clou für alle Unternehmen: Werkstätten und Reparaturbetriebe müssen nicht zwangsläufig in Thüringen angesiedelt sein. Marco Brandt, Bereichsleiter Digital Business bei Wertgarantie, fügt hinzu: "Mit dem Reparaturbonus unternimmt das Land Thüringen aktiv etwas gegen die immer größer werdenden Mengen an Elektroschrott und die Wegwerfgesellschaft. Genau wie Wertgarantie, denn auch wir als Spezialversicherer für Elektrogeräte aller Art engagieren uns aktiv bei der Reduzierung von Elektroschrott."

Zur Unterstützung stellt Wertgarantie 500 Gutscheine im Wert von jeweils 15 Euro bereit - 15 Euro mehr, um die Kosten einer Reparatur zu minimieren und diese noch attraktiver zu gestalten. Die Gutscheine können auf den Bonus angerechnet werden - allerdings nur solange der Vorrat reicht. Einlösbar sind die Gutscheine ab einem Reparaturbetrag von 65 Euro, sowohl für Versandaufträge als auch eine lokale Abgabe. Bei der Suche nach geeigneten Betrieben hilft der Wertgarantie Reparatur-Marktplatz. Die Aktion läuft bis zum 31.12.2022. Marco Brandt erläutert: "Da wir von Wertgarantie 'Reparieren statt Wegwerfen' als Kern unserer DNA verstehen, passt der Reparaturbonus absolut zu uns. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, diesen im Rahmen unseres Reparatur-Marktplatzes zu unterstützen."

Weitere Details hat Wertgarantie unter https://www.wertgarantie.de/reparatur/reparaturbonus-thueringen zusammengefasst.

Original-Content von: Wertgarantie, übermittelt durch news aktuell