Westfalen-Blatt zur Debatte um Lockerungen für Geimpfte und Genesene

Über die Art der Debatte um Impfneid und eine Spaltung der Gesellschaft, weil Geimpfte und Genesene Teile ihrer Grundrechte zurückbekommen, kann man sich nur wundern. Es wird der Eindruck erweckt, als würde diese Gruppe über Monate von Lockerungen profitieren, die dem Rest vorenthalten bliebe. Das ist kurz gedacht - und wird von der Realität schnell eingeholt werden.

Einmal mehr gelingt es der Politik in der Krise nicht, mit einer klaren Kommunikation die Lage einzuordnen. Mit Impffortschritt, saisonalem Einfluss und Tests sollte das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen einzudämmen sein - wenn zugleich Öffnungen nur mit Augenmaß erfolgen. Dann werden die Inzidenzwerte sinken und wird sich das Leben für alle Zug um Zug normalisieren. So, wie es im Sommer 2020 der Fall war - noch ohne Impfungen und Tests! Und so, wie es erste Lockerungen etwa in Schleswig-Holstein jetzt zeigen.

Dies aber wird in der Debatte ignoriert. Einmal mehr bestimmen Bedenken und Ängste die Diskussion statt Fortschritte und Perspektiven. Das Ziel rückt mit jedem Geimpften, Genesenen und Getesteten näher. Und damit endlich auch Besserung ganz besonders für von der Krise gebeutelte Menschen und Betriebe.

