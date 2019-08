Westfalen-Blatt

Westfalen-Blatt: ein Kommentar zur Debatte um eine spätere Einschulung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen

Bielefeld (ots)

Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Diesen Satz hört man in so gut wie jeder Sonntagsrede über Bildung und Zuwanderung. Und was passiert, wenn ein Politiker diesen Satz wörtlich nimmt und ihn nicht bloß als hohle Phrase stehen lassen will? Reflexartig wird er - nicht nur wegen des Inhalts seiner Aussagen, sondern auch wegen eines Fehlers der Nachrichtenagentur - für die Benennung eines gesellschaftlichen Problems und für einen praktischen Vorschlag vehement kritisiert. Carsten Linnemann hat einen Nerv getroffen. Dass Grundschulkinder Deutsch sprechen können, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ist es aber nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig: Der Leistungsgedanke wird an vielen Schulen zunehmend ausgehöhlt, »Bildungsgerechtigkeit« geht oft vor Bildung selbst. Diese Entwicklung müsste umgekehrt werden, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen. Und darum muss es dem Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU gehen. In dieser Funktion muss sich Carsten Linnemann in Bildungsfragen einmischen, und zwar genau so deutlich vernehmbar wie jetzt. Nicht nur dem Mittelstand, auch dem Handwerk fehlen Auszubildende und Fachkräfte, weil die Schulen zum Teil am Bedarf der Wirtschaft vorbei arbeiten. Das liegt auch an der Aufweichung des bewährten dreigliedrigen Schulsystems und am politisch gewollten Akademisierungswahn. Deutschland sieht sich neuerdings als Einwanderungsland. Warum nicht vom klassischen Einwanderungsland Kanada lernen? Dort besuchen Kinder, die noch keine der beiden Amtssprachen Englisch und Französisch beherrschen, ein Jahr lang Sprachschulen. Erst im Anschluss geht es auf die Regelschulen. Die demographische Entwicklung in Deutschland zeigt einen klaren Trend: Die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund wird weiter zunehmen, durch Zuwanderung und Geburtenrate. Dass sie untereinander ihre Muttersprachen sprechen, ist normal. Aber damit die Kinder, die zuhause wenig oder kein Deutsch hören und sprechen, einmal Leistungsträger in dieser Gesellschaft werden können, müssen sie vor der Einschulung Deutsch lernen. Ob Kita oder Klasse Null - Hauptsache, verpflichtend.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell