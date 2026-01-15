RTLZWEI

Zuschauer entscheiden mit: Geheime Macht-Mission bei "Kampf der RealityAllstars"!

München (ots)

Fans bestimmen, welcher Allstar auf geheime Macht-Mission geht

"Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt

Abstimmen, eingreifen, mitmischen! Mit einer interaktiven Premiere startet "Kampf der RealityAllstars" 2026 in eine neue Staffel: Erstmals können Zuschauer aktiv ins Geschehen eingreifen und per Abstimmung den Verlauf in der Sala beeinflussen. Sie entscheiden, welcher Allstar auf eine geheime Macht-Mission geschickt wird. "Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt.

Die neue Staffel von "Kampf der RealityAllstars" wird aktuell in Thailand produziert - und startet 2026 direkt mit einer Premiere: Erstmals können die Zuschauer aktiv in das Geschehen eingreifen und den Verlauf in der Sala mitbestimmen. Damit entsteht zugleich die erste große Reality-Produktion des Jahres.

Per Voting entscheiden die Fans, welcher Allstar auf eine geheime Macht-Mission geschickt wird. Undercover erhält die ausgewählte Person die Chance, Informationen zu sammeln, Allianzen zu beeinflussen oder das Spiel aus dem Hintergrund zu lenken.

Über Social Media ruft RTLZWEI zur Abstimmung auf. Die User nehmen direkten Einfluss auf die Dynamik in der Sala. Welche Folgen die geheime Mission für Strategien, Konflikte und den Kampf um den Titel "RealityAllstar" hat, zeigt sich im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+.

Mitmachen und abstimmen - hier geht's zum Voting: rtlzwei.de/kdrs-voting.

Mehr Informationen und Bildmaterial gibt es in der Presselounge: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen

"Kampf der RealityAllstars" wird im Frühjahr 2026 bei RTLZWEI und auf RTL+ ausgestrahlt. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.

Über "Kampf der RealityAllstars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.

