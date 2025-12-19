RTLZWEI

Reality-Knaller im neuen Jahr: "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" 2026 startet im Januar!

Teilnehmerpaare treten gegeneinander an - es geht um 100.000 Euro

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ab dem 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Man nehme unterschiedliche Teilnehmerpaare, ein Camp und ein Preisgeld von 100.000 Euro - heraus kommt jede Menge Drama und Unterhaltung! "Couple Challenge" startet in eine neue Staffel, in der erfahrene Reality-Stars und mutige Neulinge in actiongeladenen Challenges gegeneinander antreten. Doch die größte Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams - und dem eigenen Team-Partner. Wer hält durch, wer bricht unter dem Druck zusammen - und welches Paar kämpft sich zum Sieg? "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+.

Abenteuer, Emotionen und Reality-TV pur: Die "#CoupleChallenge" kehrt zurück! In actiongeladenen Challenges kämpfen Paare um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Doch die größte Herausforderung wartet abseits der Spiele: das Zusammenleben mit den anderen Teams - und dem einen oder anderen verfeindeten Paar.

Jetzt steht fest: "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" startet schon kurz nach dem Jahreswechsel! Bereits ab dem 21. Januar können sich Fans um 20:15 Uhr bei RTLZWEI auf neue Doppelfolgen des Reality-Formats freuen. Für die ganz Ungeduldigen stehen die Folgen sieben Tage vorab auf RTL+ zur Verfügung.

RTLZWEI holte im Frühjahr 2025 nach einer dreijährigen Pause das Reality-Format "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" zurück. Laut AGF erreichte die Sendung damals kumuliert vom Streamingstart am 5. März 2025 bis einschließlich 22. April 2025 10,8 Mio. Views im Video-on-demand. Das machte "#CoupleChallenge" in diesem Zeitraum meistgestreamten RTLZWEI-Format.

Linear erzielte die Reality-Show bis zu 4,4 % Marktanteil in der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-jährigen sowie sehr gute 8,0 % MA bei der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen. Im staffelübergreifenden Durchschnitt performte das Format bei den Erwachsenen zwischen 30 und 39 Jahren mit 4,1 % MA am besten.

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" - ab 21. Januar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI sowie sieben Tage vorab auf RTL+. Das Format wird von RTL Studios produziert.

Über "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt":

Mehrere Teams, bestehend aus Liebes- und Freundschaftspaaren, wetteifern in verschiedenen Herausforderungen um ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Fehler oder das Nichterfüllen der Aufgaben verringern die Gewinnsumme. In regelmäßigen Nominierungsrunden wählen die Paare zwei Couples aus, die in einer Exit-Challenge um ihr Weiterkommen kämpfen. Das Paar, das diese Challenge verliert, muss die Show verlassen. Im Finale, in dem zwei Couples gegeneinander antreten, wird entschieden, welches Team das Preisgeld mit nach Hause nehmen kann.

