HARTZ UND HERZLICH wird 10 / RTLZWEI zeigt zwei Sonderausgaben der Langzeitdoku

München (ots)

Vor zehn Jahren, am 20. Februar 2016, startete RTLZWEI mit HARTZ UND HERZLICH ein Format, das die deutsche TV-Landschaft nachhaltig geprägt hat. Seitdem gewährt die von UFA Show & Factual produzierte Sozialdokumentation einen authentischen Einblick in das Leben von Menschen, die in Armut leben - über Monate und Jahre hinweg. Respektvoll, nah und ohne Script: Das echte Leben schreibt die Geschichten - von großen Herausforderungen bis zu kleinen Glücksmomenten. Immer wieder zeigt das Format, wie viel Herzlichkeit und Zusammenhalt selbst unter schwierigen Bedingungen möglich ist.

In zwei Primetime-Sonderausgaben am 6. und 13. Januar 2026 treffen erstmals Mitwirkende aus verschiedenen Städten zusammen. Dabei kommt es zu berührenden, lustigen, manchmal auch tiefgründigen Begegnungen.

Ralf Jühe, Executive Director UFA Show & Factual: "Zehn Jahre HARTZ UND HERZLICH - das bedeutet zehn Jahre echte Geschichten, echte Gefühle und echtes Vertrauen. Wir sind überaus dankbar für die Offenheit der Menschen, die uns in ihr Leben lassen. Ich zolle ihnen großen Respekt dafür. Sie zeigen uns ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und ihre Träume - und genau das macht dieses Format so besonders. HARTZ UND HERZLICH gewährt einen unverfälschten Einblick in die Realität der Menschen, die wir begleiten - und dieser Einblick berührt und bewegt. Mein besonderer Dank gilt auch unserem großartigen Team hinter der Kamera, das mit Leidenschaft, Respekt und unermüdlichem Einsatz dafür sorgt, dass diese Geschichten erzählt werden können."

Konstanze Beyer, Programmdirektorin Factual & Doku und Chefredakteurin RTLZWEI: "HARTZ UND HERZLICH ist eine tragende Säule im Programm von RTLZWEI. Als Langzeitbeobachtung sozialer Realitäten ist die Reihe einmalig im deutschen Fernsehen. Sie hat den Blick auf Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder nur wenig verdienen, verändert. HARTZ UND HERZLICH zeigt sie nicht bloß als anonyme Statistiken oder passive Opfer, sondern als Familien, Freunde und Nachbarn, die anpacken und zusammenhalten. Viele unserer Protagonisten und Protagonistinnen sind zu Promis des echten Lebens geworden, denen die Zuschauer Anteilnahme und Respekt zeigen. Damit leisten UFA Show & Factual und RTLZWEI einen wertvollen Beitrag zu einer empathischen Debatte über Solidarität in der Gesellschaft."

Die Sozialdokumentation kann eine beeindruckende Bilanz vorweisen: Insgesamt wurden mehr als 700 Folgen produziert, die zusammen über 37.000 Sendeminuten umfassen. In dieser Zeit haben die Kamerateams der UFA Show & Factual mehr als 500 Menschen begleitet - in 20 verschiedenen Städten quer durch ganz Deutschland. Begleitet wurden alle Höhen und Tiefen des Alltags, viele bewegende Momente und auch immer wieder ganz besondere Ereignisse: So wurden bei HARTZ UND HERZLICH bereits zwölf Hochzeiten und die Geburten von vierzehn Kindern gefeiert.

Auch im zehnten Jahr performt HARTZ UND HERZLICH sehr erfolgreich. Die letzte Primetime-Staffel "Rückkehr nach Magdeburg", die vom 9. bis 23. September 2025 ausgestrahlt wurde, erreichte im Schnitt 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - das sind 47 Prozent über dem Senderschnitt von RTLZWEI. Die Daily-Ausgabe HARTZ UND HERZLICH - TAG FÜR TAG BENZ-BARACKEN hat in KW 47 mit starken 7,9 Prozent Marktanteil einen neuen All Time Wochenrekordschnitt bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht. In diesem Jahr sahen bereits 10,11 Millionen Zuschauende mindestens eine der in der Primetime ausgestrahlten Folgen von HARTZ UND HERZLICH oder HARTZ UND HERZLICH - TAG FÜR TAG. Das entspricht 15 Prozent aller Fernsehzuschauenden. Auch im Streaming überzeugt das Format: Die Folge "Der Traum vom eigenen Zuhause" aus der Staffel "Das Wiedersehen" aus Rostock kam in diesem Jahr bereits auf 815.000 Views. Insgesamt verzeichnet HARTZ UND HERZLICH in der RTL+ Mediathek in diesem Jahr über 20 Millionen Abrufe.*

Seit der ersten Folge HARTZ UND HERZLICH - DIE EISENBAHNSIEDLUNG VON DUISBURG im Jahr 2016 waren die Kamerateams der UFA Show & Factual in den Städten Duisburg, Mannheim, Bitterfeld-Wolfen, Pirmasens, Salzgitter, Rostock, Krefeld, Nürnberg, Köln, Bergheim, Düren, Hamburg, Trier, Magdeburg, Frankfurt/Oder, Eberswalde, Niedergörsdorf, Düsseldorf, Leverkusen und Kassel unterwegs.

HARTZ UND HERZLICH ist eine Produktion der UFA Show & Factual GmbH im Auftrag von RTLZWEI.

*Quellen: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.13; 01.01.2025-30.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild / AGF, AGF Census+: Streaming Video, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF Messung bis 30.11.2025

