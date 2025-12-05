RTLZWEI

Moritz Garth meldet sich mit neuer Single "Fucked Up" eindrucksvoll zurück



Emotionaler Pop-Song über persönliche Abwärtsspiralen und den Weg zurück ins Leben

"Fucked Up" ist ab Freitag, 5. Dezember 2025, erhältlich

Mit "Fucked Up" kehrt Moritz Garth nach zweijähriger Pause zurück und verarbeitet darin eine schwierige Lebensphase. Der Song markiert sein emotionales Comeback und steht für Neubeginn und Klarheit.

Moritz Garth ist zurück - und das mit einem Song, der tief geht. Mit "Fucked Up" beendet der 30-jährige Musiker seine fast zweijährige Funkstille und verarbeitet darin eine Lebensphase, in der er sich selbst verloren hatte. Der Track beschreibt eine emotionale Abwärtsspirale, die viele Menschen kennen - und den wichtigen Moment, sich ihr zu stellen.

"In 'Fucked Up' geht es genau darum - um das Erkennen, dass man handeln muss, bevor man selbst daran zerbricht", sagt Garth.

Nach Jahren täglicher Präsenz in den sozialen Netzwerken zog sich Garth komplett zurück: Überforderung, persönliche Verluste und eine toxische Beziehung führten ihn an einen Punkt, an dem er eine Pause brauchte.

Über Moritz Garth:

Moritz Garth zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten jungen Pop-Künstlern Deutschlands. Mit Songs wie "Bumerang", "Zeit für uns" und "Liebe" erreichte er Millionen Streams und wurde 2018 mit dem ABOUT YOU Award und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Der Singer und Songwriter aus Kusel ist bekannt für seine ehrliche, autobiografische Musik - und knüpft mit "Fucked Up" genau daran an.

Die Single "Fucked Up" von Moritz Garth ist ab dem 5. Dezember 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Believe Digital vertrieben.

