RTLZWEI

RTLZWEI: Sehr guter Start für "Mensch Retter - Nachtschicht"

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Mensch Retter - Nachtschicht" startet mit 7,4 % MA (14-49)

Erfolg in der jungen Zielgruppe: 15,6 % MA (14-29)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,0 % (14-49)

Am gestrigen Donnerstagabend startete bei RTLZWEI das Format "Mensch Retter - Nachtschicht" mit sehr guten 7,4 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen. Besonders punktete die Doku beim jungen Publikum: In der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen konnten ganze 15,6 Prozent Marktanteil in der Primetime erreicht werden.

Die Doku-Serie "Mensch Retter - Nachtschicht" begleitet in nächtlichen Einsätzen die Teams von Rettungswägen und Notarztfahrzeugen, die sich für das Wohl der Stadtbewohner einsetzen. Notfalleinsatzkräfte aus verschiedenen Teilen Deutschlands nehmen das Publikum mit auf ihre Fahrten unter blauem Licht, vom Alarm bis zur Übergabe in der Notaufnahme.

Insgesamt erzielte RTLZWEI am 7. August einen Tagesmarktanteil von 4,0 % (14-49).

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 07.08.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 08.08.2025

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell