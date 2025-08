RTLZWEI

Neue Folgen bei RTLZWEI "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie": OP-Pläne und Hochzeitsüberraschung für Servet

München (ots)

Estefania ringt mit einer Entscheidung

Loredana sucht Rat bei Mama Silvia

Neue Folgen am Mittwoch, 6. August 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Estefania hat in den letzten Jahren über 45 Kilo abgenommen. Mit Schwester Sylvana tauscht sie sich zu einem Thema aus, das sie nicht mehr loslässt: Die 23-jährige überlegt eine Bauchstraffung vornehmen zu lassen. Loredanas Idee, ihren zukünftigen Mann Servet mit einem Song zur Hochzeit zu überraschen, lässt sich nicht ganz so leicht umsetzen wie gedacht. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Estefania Wollny hat in den vergangenen Jahren über 45 Kilogramm abgenommen - eine beeindruckende Leistung, die der Sängerin ein völlig neues Lebensgefühl geschenkt hat. Doch die enorme Gewichtsreduktion hat auch Spuren hinterlassen: Vor allem am Bauch bleibt überschüssige Haut zurück, gegen die auch Sport nichts ausrichten kann. Estefania wendet sich an ihre große Schwester Sylvana. Offen spricht sie mit ihr über ihre Sorgen - und auch über den Wunsch, eine Bauchstraffung vornehmen zu lassen. Dabei wird deutlich, wie sehr sie dieser Gedanke beschäftigt und wie lange sie bereits über einen solchen Eingriff nachdenkt. Doch was sagt die Familie zu Estefanias Überlegungen?

Loredana macht sich weiterhin Gedanken über ihre Hochzeits-Überraschung für Servet. Sie möchte ihrem Zukünftigen einen Liebessong schenken. Das Projekt gestaltet sich schwieriger als gedacht. Kann Mama Silvia helfen?

Auch der Weihnachtswichtel treibt im Wollny-Haus wieder sein Unwesen - und diesmal hat er eine ziemliche Sauerei angerichtet.

"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. Ausstrahlung der neuen Folgen am 6. August 2025, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Die Wollnys":

Silvia Wollny lebt den persönlichen Traum ihrer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Für Familienoberhaupt Silvia ist jeder Tag eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Großmutter ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig.

