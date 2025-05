Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" Diese Woche: Alessia Herrens Bewerbungsgespräch

RTLZWEI

München (ots)

Reality-Star Alessia im ersten Check: Wie schlägt sie sich im Vorstellungsgespräch?

Neue Folgen "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - Montag, 26.05., bis Freitag, 30.05., um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+

Diese Woche sorgt ein bekanntes Gesicht für Aufsehen im Supermarkt: Reality-Star Alessia Herren schnuppert Supermarktluft. Bei ihrem Dschungelcamp-Ausflug im Januar 2025 sagte sie, dass sie es sich gut vorstellen könnte, in einem Supermarkt zu arbeiten. Jetzt will sie testen, ob das auch stimmt. Natürlich ist die erste Hürde das Bewerbungsgespräch. Ob sie die Marktleitung überzeugen kann?

Der prominente Neuzugang beschäftigt die anderen Mitarbeiter: Gabi hofft darauf, dass Alessia Herren im Supermarkt anfängt. Sie ist großer Fan von Alessia. Brigitte und John sehen das zunächst eher kritisch. John hat Angst, dass sich bald Fans im Markt tummeln könnten und Fotos machen wollen.

Außerdem: Es wird hektisch, denn die Chefs Udo und Metin haben sich auf den Weg zu einer Messe gemacht. Ihr Vertreter Apo muss sich nicht nur mit Warenkontrollen und Logistik auseinandersetzen, sondern auch mit den kleinen und großen Herausforderungen des Supermarktalltags: O-Saft-Krise, kaputte Bierflaschen und die Rolltreppe läuft immer noch nicht. Während Apo versucht, alles zu regeln, steht Markus mit seinem eigenen Problem da, denn er sucht dringend eine Wohnung. Wird er mit Hilfe der Kollegen ein neues Zuhause finden können?

Im Kölner Kult-Supermarkt geht es buchstäblich heiß her: Brigittes Reibekuchen konkurrieren gegen einen neuen Burger an der Fleischtheke um die Gunst der Kunden. In der Abteilung für Molkereiprodukte wird Miguel nach seinem Urlaub unterdessen in Sachen Liebe gelöchert und bekommt gleich noch gut gemeinte Tipps von den Kollegen. Fernando gewährt unterdessen exklusive Einblicke in sein DJ-Doppelleben. Und auch die Reparatur der Rolltreppe bleibt ein Thema: Wird sie endlich fertig?

"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" - montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT GmbH produziert.

Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":

Die Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" gibt exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt. Zu sehen sind humorvolle, emotionale und manchmal verrückte Momente, die zeigen, dass es im Supermarkt niemals langweilig wird.

