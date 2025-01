RTLZWEI

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zeigen täglich den Alltag im Mannheimer Stadtteil Waldhof

Liebes-News bei Petra und Musikmanager Felix

Gesundheitliche Sorgen bei Beate und Dieter

Kurz nach dem Start ins neue Jahr gibt es ein Wiedersehen mit den Einwohnern und Einwohnerinnen der Mannheimer Benz-Baracken! In den neuen Folgen gewähren sie erneut einen Einblick in den Alltag im Stadtteil Waldhof. Während Petra mit Musikmanager Felix auf Wolke Sieben schwebt und sich sogar ein Umzug nach Hamburg anbahnt, bekommt Beate die Schockdiagnose Grauer Star. Auch Dieter steht ein Arzttermin bevor - erst vor einem halben Jahr wurde bei ihm Hautkrebs diagnostiziert, nun folgt der Kontrolltermin. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - ab dem 20. Januar, montags bis freitags, um 18:05 Uhr, bei RTLZWEI.

Ab dem 20. Januar zeigt RTLZWEI wieder täglich neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken". Die Sozialreportage zeigt den Alltag der Menschen im Mannheimer Stadtteil Waldhof. Die Kamerateams der Produktionsfirma sind schon seit über sechs Jahren fast jeden Tag vor Ort und begleiten die Menschen in den Benz-Baracken: echt, erschütternd, aber oft lustig und vor allem herzlich.

In den neuen Folgen erfahren wir mehr über Petras Liebesleben: Sie ist Hals über Kopf in den Musikmanager Felix verliebt. Die beiden hatten sich beim Videodreh zur Neuauflage des "Tostebrot"-Songs in Hamburg kennengelernt. Auch wenn das Kennenlernen über die Distanz nicht einfach ist, ist sich Petra sicher, dass Felix der Richtige für sie ist. Sogar ein Umzug in die Hansestadt kommt für sie in Frage. Trotzdem wird die 54-Jährige einen Verdacht nicht los...

Im gelben Reihenhaus hat Dieter einen wichtigen Kontrolltermin beim Hautarzt. Sechs Monate ist es her, dass ihm ein entzündetes Muttermal am Rücken entfernt wurde, das sich als weißer Hautkrebs entpuppte. Gibt es weitere Auffälligkeiten oder verheilt alles nach Plan? Gesundheitliche Sorgen macht sich auch Beate. Sie hat erst kürzlich von ihrem Grauen Star erfahren, als sie sich beim Optiker eine neue Brille zulegen wollte. Seit besagtem Termin verunsichert sie das Thema sehr und sie hat große Angst zu erblinden.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - ab dem 20. Januar, montags bis freitags um 18:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von UFA Show & Factual. Preview der Episoden sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium-Bereich auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich":

Durch persönliche Geschichten, emotionale Momente und die ungeschönte Lebensrealität gewährt "Hartz und herzlich - Tag für Tag" Einblicke in den Alltag von Menschen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, die unter schwierigen Bedingungen mit Arbeitslosigkeit, begrenzten Bildungschancen und finanziellen Engpässen kämpfen. Trotz der Widrigkeiten möchten sie ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht aufgeben.

