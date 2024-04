RTLZWEI

"Genial daneben" und "Genial witzig - Das große Witze-Battle": Der neue Donnerstag bei RTLZWEI wird genial!

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

München (ots)

Bei "Genial daneben" zu Gast: Matze Knop, Nico Stank, Mirja Boes

Erstausstrahlung von "Genial witzig - Das große Witze-Battle" im Anschluss

Die Comedyshows "Genial daneben" und "Genial witzig - Das große Witze-Battle" am Donnerstag, den 25. April ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Donnerstags zeigt RTLZWEI nun gleich zwei geniale Unterhaltungsshows. Im Anschluss an "Genial daneben" startet die neue Comedyshow "Genial witzig - Das große Witze-Battle". Moderator Hugo Egon Balder lädt hierbei vier Comedians ein, die in verschiedenen Kategorien ihre besten Gags zünden dürfen. In der ersten Folge witzeln Ingo Appelt, Markus Krebs, Janine Kunze und Guido Cantz um die Wette, um den begehrten Witze-Frosch zu ergattern. "Genial daneben" und das neue Comedyformat "Genial witzig - Das große Witze-Battle" - am 25. April, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Der Donnerstagabend startet mit einer unterhaltsamen Ratepartie bei "Genial daneben". In dieser Woche grübeln Newcomer Nico Stank sowie die Urgesteine der Sendung Mirja Boes, Matze Knop, Wigald Boning und Hella von Sinnen an den Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Von Anekdoten wie der Trennung einer TV-Reporterin wegen einer Fitness-App bis hin zur Logik hinter der Anzahl verkaufter Unterhosen - alles wird aufgedeckt und diskutiert.

Anschließend startet Moderator Hugo Egon Balder bei "Genial witzig - Das große Witze-Battle" erneut einen Angriff auf die Bauchmuskeln der Zuschauenden. In entspannter Stammtisch-Atmosphäre treten in jeder Folge vier Comedians in verschiedenen Kategorien gegeneinander an, um das Publikum mit Lachern zu versorgen und am Ende die begehrte Frosch-Trophäe zu ergattern.

In der ersten Episode treten Janine Kunze, Ingo Appelt, Guido Cantz und Markus Krebs gegeneinander an. Ins Battle gehen Witze aus dem Schlafzimmer, dem Straßenverkehr und dem Berufsleben. Doch wer kennt die besten Witze und kann sich damit die meisten Frösche sichern? Das erfährt das Publikum am Donnerstag, um 21:15 Uhr.

"Genial daneben" und "Genial witzig - Das große Witze-Battle" werden von Constantin Entertainment GmbH produziert.

"Genial daneben" und "Genial witzig - Das große Witze-Battle" am 25. April, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 7 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Genial daneben":

Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Genial witzig":

Es darf herzhaft gelacht werden! Hugo Egon Balder hat die witzigsten Witze-Erzähler des Landes um sich versammelt, um ein wahres Gag-Feuerwerk zu zünden. Comedians wie Oliver Pocher, Ilka Bessin, Guido Cantz und Janine Kunze batteln sich um den Tagessieg - einen Porzellanfrosch. Wer hat die besten Jokes auf Lager?

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell