RTLZWEI

Isi Glück: Von "Kampf der Realitystars" auf die "Mallearen"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Mallorca-Stimmungssängerin Isi Glück mit neuem Ballermann-Hit "Mallearen"

Von "Kampf der Realitystars" zurück auf die Lieblingsinsel der Deutschen

Der Song "Mallearen" erscheint am Freitag, 05. April 2024

Der Sommerhit 2024 stammt in diesem Jahr von "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Isi Glück. Am 05. April 2024 erscheint ihr neuer Song "Mallearen". Direkt nach ihrem Ausflug an den Starstrand in Thailand ging es für sie ins Tonstudio, wo sie eine Hymne über ihre Wahlheimat Mallorca aufnahm. Absolute Ballermann-Ohrwurm-Garantie!

Kurz vor dem Start von "Kampf der Realitystars" (Sendestart 10.04.2024) gibt es von Isi Glück, Teilnehmerin der 5. Staffel der RTLZWEI-Erfolgsshow, was auf die Ohren. Die Mallorca-Sängerin präsentiert ihren brandneuen Partysong - und der ist eine Hommage an ihre Wahlheimat Mallorca.

Isi Glück ist das unverkennbare Gesicht und die Stimme des Megaparks auf Mallorca. Sie ist keine Unbekannte, wenn es um legendäre Hits geht. Seit 2017 tritt sie auf der Partyinsel regelmäßig auf, ihre Songs wie "Delfin" und "Das Leben ist neParty" gehören zum festen Repertoire jeder Ballermann-Feier. Jetzt ist sie zurück und liefert erneut einen Partykracher ab. Mit ihrem neuen Song "Mallearen" präsentiert sie den ultimativen Sommerhit 2024, frisch aus der Hitschmiede "Summerfield", mit Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold" als Co-Produzenten.

"Mallearen" ist mehr als nur ein Song; er ist eine Einladung zum Feiern und Genießen. Mit eingängiger Melodie und mitreißenden Beats ist dieser Track bereit, nicht nur die Tanzflächen, sondern auch die Herzen der Partybesucher zu erobern. Der Song feiert die einzigartige Atmosphäre und den unvergleichlichen Spirit der Baleareninsel Mallorca. Isi Glücks "Mallearen" verspricht die Sommerhymne 2024 zu werden.

Also, ab auf die "Mallearen" - denn wer will da schon auf die Kanaren? Dieser Song wird sicherlich die Feierlaune steigern und die Vorfreude auf den Sommer auf die Spitze treiben.

"Mallearen" ist ab dem 5. April 2024 erhältlich. Die Single wird über El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

----- Download / Stream-----

LINK

----- Link zum Video-----

LINK

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell