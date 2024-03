Starker Dienstag bei RTLZWEI

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Es wird wieder am Rad gedreht, Geld erspielt und gerätselt, was das Zeug hält. Denn "Glücksrad" kehrt (jetzt/ab dem 28.03.) für seine zweite Staffel bei RTL ZWEI zurück. Mit am Start ist natürlich auch wieder Sonya Kraus, die vor sagenhaften 35 Jahren ihren ...

Ein Audio

mehr