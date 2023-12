RTLZWEI

Neue Doku-Soap für RTLZWEI: "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"- die große Reise bei RTLZWEI beginnt

Neue Doku-Soap mit neun Folgen

Joey Kelly reist mit Ehefrau Tanja und den vier Kindern von Nord- nach Südamerika

Start der Doku-Soap am Mittwoch, den 3. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

2 Kontinente, 15 Länder und rund 30.000 Kilometer - das ist die Panamericana, die längste Straße der Welt. Joey Kelly, Mitglied von "The Kelly Family", hat aus dieser Reise eine Challenge gemacht. Gemeinsam mit Ehefrau Tanja und den Kindern Luke, Leon, Lillian und Lisann wagt er das Abenteuer in einem alten Wohnmobil und ohne einen Cent in der Tasche von Kanada nach Argentinien. Die Herausforderung für die sechsköpfige Familie: Sie sind auf Spenden angewiesen, die sie unter anderem durch Straßenmusik und Aushilfsjobs sammeln. In Kanada ahnt die Familie noch nicht, dass sie sich streckenweise in Gefahr bringen. Neun Folgen von "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" sind ab Mittwoch, den 3. Januar um 20.15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Joey Kelly wurde als Musiker der Familienband "The Kelly Family" in den Neunzigerjahren bekannt. Doch er ist noch mehr. Unternehmer, Speaker, Sportfanatiker und vor allem: Seit über 20 Jahren Ehemann von Tanja und Vater von vier Kindern. Sohn Luke ist mittlerweile 23, Leon 19, Lillian 16 und Nesthäkchen Lisann sieben Jahre alt. Wer weiß, wie viel Zeit ihnen noch als Familie unter einem Dach bleibt. Genau aus diesem Grund wagen die sechs das große Abenteuer Panamericana.

Vom heimischen Rheinland geht es für die sechs Kellys nach Kanada. Im Gepäck haben sie ein eigens umgebautes Wohnmobil. Dieses sorgt schon bald für Ärger, eine Alternative muss her. Doch das ist nicht die einzige Sorge. Sie haben sich eine persönliche Challenge gestellt: Sie wollen ohne einen Cent in der Tasche 30.000 Kilometer zurücklegen. Durch Spenden, Aushilfsjobs, Straßenmusik wollen sie Geld sammeln, um sich Benzin und Nahrungsmittel leisten zu können. Binnen kürzester Zeit merken sie, dass ihr Vorhaben gar nicht so einfach ist. Geht ihnen im Laufe der Reise das Geld für Benzin aus? Und wie steht es um die Kriminalität in Lateinamerika? Schon bald merkt Joey Kelly, dass die Reise nicht für alle Mitglieder der Familie sicher ist.

Kanada, Vereinigte Staaten, Mexiko - so weit, so gut. Doch schon bald kommen die Kellys in Nicaragua, Panama und Kolumbien an ihre Grenzen. Werden sie ihr Ziel gesund und munter erreichen? Wird der Familienzusammenhalt auf der großen Reise gestärkt werden? Und wie geht es Joey Kelly mit so viel Familienzeit?

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" wird produziert von Dreiwerk Entertainment GmbH.

"Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana" läuft ab Mittwoch, 3. Januar 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss 30 Tage auf RTL+.

Über "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana"

Der Name "Joey Kelly" steht für große Reisen und noch größere Abenteuer. Die neueste Challenge für den Musiker: Gemeinsam mit seiner Familie von Nord- nach Südamerika reisen - und das ohne Geld. Die sechsköpfige Familie stellt sich dem Abenteuer und der Frage: Wie finanzieren sie die 30.000 Kilometer lange Strecke? Welche Gefahren könnten auf sie zukommen? Und wird die Reise die Familie noch enger zusammenschweißen?

